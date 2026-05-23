Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Según los últimos datos del Registro Civil de la provincia, hubo 33.359 nacidos vivos en 2025 contra los 47.636 de 2019, previo a la pandemia de Covid-19

La caída de la natalidad se transformó en un fenómeno global dentro del escenario posterior a la emergencia sanitaria mundial por coronavirus. En ese marco, Santa Fe no es la excepción: en los últimos seis años se registró un 30% menos de nacimientos en territorio provincial.

En particular, en Santa Fe hubo 33.359 nacidos vivos en 2025, contra los 47.636 de 2019 , previo a la pandemia de Covid-19. Los datos se desprenden del último reporte del Registro Civil de la provincia, actualizado al 20 de mayo pasado.

La estadística del Registro Civil revela que en Santa Fe, la caída más abrupta se dio entre 2019 (47.639 nacimientos) y 2020 (39.000 nacidos vivos), lo que coincide con el inicio de la pandemia.

Luego, durante 2021 y 2022 se registró una leve recuperación, con 41.780 y 42.192 nacimientos, respectivamente. No obstante, a partir de 2023 comenzó a descender nuevamente, dado que dicho año se registraron 34.000 nuevos inscriptos en el Registro Civil.

En 2024, el Registro Civil apuntó 34.506 nacimientos, y la caída se consolida con los números de 2025 (33.359 nacidos vivos).

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En los primeros 5 meses de 2026, con el corte al 20 de mayo, el Registro Civil provincial registró por el momento 12.919 nacidos vivos, por lo que se espera una proyección similar o incluso menor a la del año pasado.

La caída se consolida a nivel país y en Rosario

La drástica baja de natalidad se convirtió en un problema con alcance nacional. De hecho, según el último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de Nación, los nacimientos bajaron un 47% entre 2014 y 2024: de 777.000 nacidos vivos a 413.135.

Los números de Rosario también encendieron alertas. En la ciudad, la natalidad se redujo de manera pronunciada pasando de 25.717 nacidos vivos en 2015 a 15.720 en 2024, según el último Anuario de Población y Estadísticas Vitales de la Municipalidad de Rosario, publicado a comienzos de este año. Esto significa un 38% menos de nacimientos.

Las estadísticas incluyen otro dato relevante: en Rosario los embarazos disminuyeron en todas las franjas etarias, menos entre las mujeres mayores de 40 años, grupo donde se sostuvo el número y hasta hubo un crecimiento.

En Rosario cayó el embarazo adolescente y crecieron las madres +40

Según el último informe de la Municipalidad, entre el sistema público y el privado en la ciudad se pasó de 3.054 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años en 2015 a 1.098 nacimientos en 2024. Políticas sanitarias públicas como métodos anticonceptivos de acceso masivo y gratuito pueden explicar este fenómeno, aunque no hay que dejar de pensar en el cambio cultural en la sociedad: para las nuevas generaciones, tener hijos ya no parece ser un mandato como sí lo fue para sus padres y sus abuelos.

La caída del embarazo no sólo se da en mujeres jóvenes (entre los 20 y los 30 años), sino que se sostiene en casi todas las franjas etarias: entre 25 y 29 años bajó un 37,9% (de 5.689 por año en 2015 a 3.531 nacimientos en 2024), entre 30 y 34 años se redujo un 37,7% (de 6.305 a 3.926 nacimientos en el mismo lapso de tiempo) y entre 35 y 39 años disminuyó un 24,1% (de 4.291 a 3.258 nacimientos), según señala el informe del municipio.

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Hay dos franjas que van a contramano de la tendencia decreciente: en mujeres de entre 40 y 44 años se sostuvo la cantidad de embarazos e incluso se produjo un crecimiento del 3,5%: de 942 nacimientos registrados en 2015 a 975 en 2024. En la misma línea, en mujeres de 45 a 49 años también hubo un incremento: se pasó de 67 a 111 nacimientos, casi el doble.