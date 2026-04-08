Recordó su primer gol en Newell's en las redes y dejó un mensaje que lo identifica fuertemente con el club

Se formó en las inferiores rojinegras y luego jugó durante 12 temporadas seguidas en cinco clubes de Europa.

Aldo Duscher, que ahora es entrenador, recordó en redes su primer gol como profesional con la camiseta de Newell's.

El 1º de diciembre de 1996, Newell's enfrentaba a Boca en La Bombonera, y el técnico rojinegro, Mario Nicasio Zanabria, incluyó en el equipo a un jovencito de las divisiones inferiores que había llegado tres años antes desde la Patagonia. Tenía 17 años y ese día debutó en la primera del equipo del Parque.

Nacido en Esquel, provincia de Chubut, Aldo Pedro Duscher se incorporó a las divisiones juveniles de Newell's con 14 años. Luego de su debut en aquel partido en la Bombonera, jugó dos temporadas con la camiseta rojinegra, antes de emigrar al fútbol europeo.

En Europa jugó durante 12 temporadas y pasó por cinco clubes: Sporting Clube de Lisboa, Deportivo La Coruña, Racing de Santander, Sevilla FC y RCD Espanyol.

Tras un paso de dos temporadas por Barcelona de Ecuador, el volante regresó al viejo mundo, donde jugó un tiempo más en clubes de Chipre y Grecia. Se retiró al final de la temporada 2013 y al año siguiente inició una carrera por ahora poco exitosa como entrenador.

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Aldo Duscher en Newell's

Durante las dos temporadas en las que jugó en Newell's, Duscher jugó 31 partidos y marcó un gol. El 7 de abril se cumplieron 28 años desde el día que convirtió su único tanto con la camiseta rojinegra, y él mismo se encargó de recordarlo con un mensaje que seguramente produjo nostalgia entre los hinchas leprosos.

"Se cumplieron 28 años del primer gol en mi carrera profesional y con la camiseta de Newell's, el club de mis amores", publicó Duscher en las redes sociales y acompañó el texto con tres imágenes: una pelota y dos corazones, uno rojo y el otro negro.

Duscher también jugó en las selecciones argentinas juveniles y fue campeón sudamericano sub-20 dos veces, en La Serena 1997 y Mar del Plata 1999. En su paso por el equipo argentino nunca pudo marcar goles.