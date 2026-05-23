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Libertadores: Central lidiará con la altura, pero lo hará en una de las canchas más "amigables" de Quito

El partido del Canalla el miércoles ante Independiente del Valle será a 2.300 metros, bastante menos que los 2.600 de Liga y los 2.850 del estadio Atahualpa

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de mayo 2026 · 14:54hs
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El estadio Banco Guayaquil jugará Central ante Independiente el Valle por la Copa Libertadores.

El estadio Banco Guayaquil jugará Central ante Independiente el Valle por la Copa Libertadores.

Central se juega su última ficha en la fase grupos de la Copa Libertadores enfrentando a Independiente del Valle y lo hará en una ciudad y un estadio en el que además de las cuestiones futbolísticas deberá prestarle atención a otro factor como lo es la altura.

Pese a ello, le toca jugar en un reducto en el que la altura si bien se siente no es de las más pronunciadas en Ecuador. No es lo mismo hacerlo en el estadio Banco Guayaquil que en otros.

El estadio Banco Guayaquil se encuentra en las afueras de la ciudad de Quito, a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Para aquellos que no están acostumbrados es algo a tener en cuenta, aunque advierten que no se trata de un condicionante importante.

Otros estadio con mayor altura

Ir a jugar a la cancha de Liga Deportiva Universitaria ya es otra cosa porque ese estadio sí está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y peor aún es hacerlo en el estadio Atahualpa (allí juega habitualmente la selección ecuatoriana) que tiene una altura de 2.850 metros.

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La cancha de Independiente de Valle no es de las más altas de Quito. Una buena noticia para Central.

La cancha de Independiente de Valle no es de las más altas de Quito. Una buena noticia para Central.

Son distintas zonas, no muy lejas entre sí, en los que la altura varía considerablemente, a pesar de que las distancias entre un estadio y otro son relativamente cortas, pero quienes ya pasaron por la experiencia de jugar en un lugar y otro sostienen que la cancha de Independiente es la más “amigable” que hay en la capital ecuatoriana.

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De igual forma, en Central vienen con una semana larga de trabajo, lo que en cierta forma podría jugarle a favor. Distinto hubiese sido si el Canalla hubiese tenido que jugar la final del torneo Apertura este domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Independiente del Valle viene de perder 3-2 por el torneo local, ante Libertad. El DT guardó jugadores para enfrentar a Central.

Independiente del Valle viene de perder 3-2 por el torneo local, ante Libertad. El DT guardó jugadores para enfrentar a Central.

Más días de trabajo

Frente a este panorama trabaja el plantel y el cuerpo técnico de cara a un partido muy importante, pese a la clasificación ya lograda. Es que del mismo dependerá el puesto que ocupen ambos equipos en el Grupo H. A Central le alcanzará con el empate para finalizar en la primera colocación.

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En lo que tiene que ver con el equipo, el técnico Jorge Almirón está obligado a realizar una variante debido a la baja del lateral izquierdo Agustín Sández, quien llegó a las tres amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión. En su lugar iría Alexis Soto.

La base acostumbrada

Por lo demás, sería prácticamente el mismo equipo que viene de ganarle en el Gigante a Universidad Central de Venezuela. Igualmente habrá que ver si el DT mantiene a los dos delanteros de área (Enzo Copetti y Alejo Veliz) o si prescinde de alguno de ellos para introducir un volante más, apostando a una mayor tenencia del balón, teniendo en cuenta el factor de la altura.

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Alexis Soto tiene todos los boletos para reemplazar a Agustín Sández en la defensa de Central.

Alexis Soto tiene todos los boletos para reemplazar a Agustín Sández en la defensa de Central.

El Canalla viene entrenando desde el triunfo contra los venezolanos y así lo hará hasta el martes por mañana, ya que ese día, a las 13, viajará en chárter rumbo a Quito de cara al choque contra Independiente del Valle.

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