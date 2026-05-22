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Newell's tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

A partir del 1 de junio, los socios contarán con un renovado sistema de gestión para socios y socias

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

22 de mayo 2026 · 13:37hs
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Newells tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Apuntando a mejorar todo tipo de gestiones para los socios y socias, la dirigencia de Newell's informó que lanzará el próximo 1 de junio un nuevo sistema junto a una renovada web oficial de la institución que reemplazará al lanzado por la gestión de Ignacio Astore llamado "Newellspass".

Por los canales oficiales, la dirigencia informó que este cambio obedece a que "el sistema anterior presentó dificultades que afectaron la experiencia de muchos socios y socias". Los aspectos que se veían comprometidos son los inconvenientes con pagos y débitos, problemas con abonos y ubicaciones, además de complicaciones a la hora de sacar entradas y realizar trámites.

La idea es cambiarlo por una plataforma mucho más moderna, propia y administrada directamente por el club del Parque Independencia. Cabe destacar que desde el 25 de mayo a las 00, Newell's Pass y la web institucional actual dejarán de estar operativos temporalmente debido al proceso de migración de la información.

La nueva web oficial volverá a ser www.newellsoldboys.com.ar y quedará habilitada desde el 1 de junio a la medianoche. Esta nueva plataforma le permitirá al socio y socia hacerse socio, pagar la cuota, cancelar deuda pendiente, adherirse al débito automático, gestionar abonos, conocer beneficios y promociones, y realizar trámites online.

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Según el comunicado oficial este cambio "es parte de un proceso de mejora continua orientado a fortalecer la experiencia del socio y seguir construyendo un club cada vez más ordenado y cercano y preparado para el futuro".

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Los beneficios de este nuevo sistema de socios actualizado

Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de la institución, remarcó la importancia de la mejora en la web: "El sistema de socios es la columna vertebral para los ingresos del club porque es uno de los principales recursos junto con la venta de jugadores y sponsors".

Además, agregó: "Era necesario que esté ayornado a los tiempos actuales, esto seguramente va a derivar en la app de Newell's y va a ser más fácil de manejar todo lo que tenga que ver con el socio".

El dirigente destacó otros horizontes que posibilita este renovado sitio web: "Nos va a permitir ampliar ofertas más allá del fútbol, como espectáculos y otros eventos dentro del club, que también los vamos a poder comunicar a través del sistema".

Por último, Medina informó que esta modernización de la plataforma no generó gastos para el club: "El desarrollo de este sistema a Newell's le costó cero pesos porque lo hicieron informáticos fanáticos del club coordinados por el tesorero. Fue de las primeras cuestiones que nos pusimos a trabajar a principio de año".

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