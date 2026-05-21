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Canteras de América: Newell's irá por alcanzar el último escalón del podio

Newell's cayó 2 a 0 hoy con la selección de Venezuela en este importante torneo internacional sub-17 que se juega en el Centro Griffa

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

21 de mayo 2026 · 19:24hs
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Mañana

CANOB

Mañana, el equipo dirigido por el Pepi Zapata tratará de llegar al podio, ante Peñarol, a las 15.30, en Bella Vista

Por las semifinales de la Copa de Oro por el Canteras de América, un importante certamen internacional sub-17, que se está disputando en el predio de Bella Vista, Newell’s perdió hoy 2 a 0 ante la selección de Venezuela, y de esta manera no podrá pelear por el gran cetro, el más preciado de este torneo.

Con este resultado, Venezuela protagonizará la gran final, mañana a las 15.30 en la cancha 1, junto a la selección de México, que accedió a esta decisiva instancia superando 1 a 0 a Peñarol de Uruguay.

Mientras que, Newell’s definirá el tercer escalón del podio, a las 15.30 en la cancha 3 del complejo Griffa.

Leer más: Canteras de América: Newell's se metió en la Copa de Oro y será uno de los que definirá el cetro

La campaña de Newell's

Vale recordar que este martes, los pibes rojinegros le ganaron 2 a 0 a Orense, con goles en el segundo tiempo, a través de Máximo Contreras, a los 27’, y Máximo Montes, los 34’, y de esa manera, quedó 2º en el grupo A, con 6 puntos, producto de 2 triunfos y 1 derrota en la etapa de grupos.

Así, arribaron a las semifinales, donde no pudieron hacer mucho ante la superioridad durante todo el cotejo del elenco vinotinto.

En ese encuentro cayó derrotado 2 a 0, con dos goles del marcador central Emanuel Brito para el representativo venezolano.

La visita dio el primer golpe justo antes del entretiempo, a los 38’ de la etapa inicial (se juegan 2 tiempos de 40’), tras un córner desde la derecha, y un tanto de cabeza que se metió por arriba del arquero leproso Bancalari. Poco más tarde, a los 8’ del complemento, otra vez Brito, más atento que todos, le sacó jugo a un tiro libre desde la izquierda, en el borde del área.

De esta manera, Venezuela lastimó de nuevo con una pelota parada, una herramienta que le sirvió para pasar merecidamente y sin sobresaltos al duelo decisivo.

Ahora, jugará por el tercer puesto con Peñarol, mañana a las 15.30 en la cancha 3 del centro de prácticas rojinegro.

Vale puntualizar que el Pepi Zapata decidió salir con esta formación inicial: Bancalari; Arriola, Bonifazi, Machado, y Fenoglio; García, López, y Contreras; Montes, Romero y De Girolami.

Mientras que Venezuela, conducida por Fernando Aristeguieta, alistó de arranque a Angulo; Martínez, Brito, López y Rasquín; Lozada, García, y Deverson; Abad, Marín y Gamboa.

Leer más: Canteras de Américas: en la segunda jornada Newell's empezó bien pero terminó mal ante Venezuela

Mañana, jornada clave

Hoy fue una jornada repleta de fútbol en Bella Vista. Por las semifinales de la Copa de Oro, en la cancha 1, Newell’s cayó con Venezuela (Brito x 2), y a la misma hora, en la cancha 2, la selección de México superó 1 a 0 a Peñarol, con gol de Mota.

En tanto, por la Copa de Plata, en la cancha 1, Gremio le ganó 1 a 0 a la selección de Paraguay con gol de Rian, y en la cancha 3, Panamá venció por penales 5 a 4 a Gimnasia de La Plata.

Por su parte, por la Copa de Bronce, en la cancha 2, Orense (Arroyo x2 y Mendoza) le ganó 3 a 2 a Alianza Lima (Ortega y Rosillo). Y, en la cancha 3, Montevideo City Torque (Rosales y Núñez x2) superó 3 a 1 Barcelona de Ecuador (Solis).

Leer más: Newell's comenzó a puro gol el torneo juvenil Canteras de América en el predio de Bella Vista

Importancia y atractivo

Este torneo ya empieza a ganarse un lugar de privilegio entre las agendas de las categorías juveniles y le sirve a Newell’s para elevar su nivel de competencia y afrontar el desafío de enfrentarse a importantes clubes de todo el continente.

De esta manera, es un torneo de relevancia y exigente que le permite saber y conocer más en profundidad dónde está plantado en el mundo, al menos en la categoría sub-17.

Y se juega en el predio de Bella Vista, que sirve además para que puedan mostrarse y ser observados por los hinchas, y por los amigos y familiares.

Vale precisar que el plantel sub-17 de Newell’s está integrado por Bautista Bancalari, Bruno Dianda y Francisco Moya; Alejo Arriola, Agustín Perisset, Renzo Bonifazi, Benjamín Vallejos, Giovanni Rubortone, Salvador Saman, Lautaro Machado, León Canteros, Valentín Araya, Santiago Lell, Juan Cruz Vella, Mateo Mainini, Teo Fenoglio; Antonio Meza, Bautista López, Agustín Braidot, Juan Ignacio García, Nicolás Perisset, Diego Ruíz Díaz, Santiago Gómez, Lucio Villagra, Augusto Donzino, Máximo Contreras, Genaro Álvez; Máximo Montes, Juan Olmedo, Santiago Fontana, Iani Romero, Ciro Quizas, Bautista Balmaceda, Nicolás Morinigo, Elías De Girolami y Bautista Arévalo.

Mañana se define todo

Mañana será una jornada de fiesta para los juveniles en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. Es que, en ese predio se disputarán todas las finales, los duelos que definirán todas las Copas y que concentrarán la atención de los seguidores de las categorías menores.

Por la Copa de Oro, la final la jugarán dos selecciones, México ante Venezuela, quienes protagonizarán la gran final de este certamen, a las 15.30 en la cancha 1.

Al mismo tiempo, en la cancha 3, Newell’s jugará por el 3º puesto frente a Peñarol de Uruguay, a las 15.30, y tratará de conseguir un resultado que le permita poder subir al podio.

En tanto, por la Copa de Plata, en la final se medirán la selección de Panamá y Gremio, a las 15.30 en la cancha 2. Y por el 3º puesto, Gimnasia y Esgrima de La Plata, el otro club argentino en el campeonato, hará lo propio con la selección de Paraguay, a las 12 en la cancha 2.

Por su parte, por la Copa de Bronce, el duelo decisivo será entre Montevideo City Torque y Orense, a las 12 en la cancha 1. Y, por la 3º ubicación, lo harán Barcelona de Ecuador y Alianza Lima, a las 12 en la cancha 3.

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