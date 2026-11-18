Con algunos días por delante para el choque ante Gimnasia y Esgrima La Plata, los “tocados” en la Lepra buscan su mejor forma física

Frank Kudelka aspira a poner en cancha lo mejor que tiene para que las chances de Newell's sean mayores.

Uno se pone a punto, a otro le falta un poquito más y un tercero busca la mejor forma competitiva. Así se va desarrollando la semana de Newell’s , previa al partido clave en La Plata, frente a Gimnasia, por los octavos de final del torneo Clausura. En esa carrera quedan cuatro prácticas, en las cuales los cuerpos médico y técnico de la Lepra decidirán quiénes estarán o no a la altura de un encuentro definitorio.

La pregunta es cómo está el panorama de los lesionados en este momento. Lautaro Giannetti es el que mejor está en lo físico y lo futbolístico, lo que lo pone como uno de los más firmes candidatos para el regreso a la titularidad después de la lesión en el cotejo ante Lanús en el Coloso del Parque Independencia.

Quien ha recuperado mucho terreno y, de estar casi fuera de la chance de ser convocado ante el Tripero, pasó a tener muchas posibilidades de viajar es Bruno Cabrera. El ex-Coquimbo había sufrido una lesión muscular en el choque ante San Lorenzo y por estas horas sería una de las alternativas que pueda aparecer en el banco para la zaga central.

Lautaro Giannetti lleva varios partidos fuera del primer equipo de Newell's. Se recupera de un desgarro.

Otro de los "tocados"

Otro que viene con viento a favor y realizando pasos firmes en el proceso de recuperación del traumatismo severo que sufrió ante Central Córdoba (SE) es Rodrigo Herrera. El volante, pieza clave en la mitad de la cancha para Kudelka, ajusta los tiempos para estar en plenitud a la hora de la elección del acompañante de Luca Regiardo.

El que a esta hora viene un poco más atrás en el trabajo de puesta a punto es Franco Escobar. En caso de llegar al partido del lunes en La Plata, el defensor devenido en lateral izquierdo lo haría con lo justo desde lo físico y con poco fútbol. Esto bajaría sus posibilidades de poder pelear por un lugar entre los once titulares para el cruce con el Lobo.

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Kudelka y su sanción

Después de cumplir una de las dos fechas de suspensión tras la expulsión en el partido ante Unión, Frank Kudelka espera un guiño del tribunal de disciplina de la AFA para volver a estar sentado en el banco de suplentes.

El entrenador fue sancionado con dos fechas y sin chances de pagar una multa para levantar dicha sanción. Kudelka cumplió una fecha ante Instituto y la dirigencia realizó algunas gestiones ante la AFA para que pueda dar las indicaciones correspondientes dentro del campo de juego. Desde la Lepra hay optimismo que se reduzca el castigo y que se le de la oportunidad de volver al banco.