La última función, como algunas otras anteriores, sólo fue para cumplir. Newell’s se despidió del torneo de reserva con un empate 2 a 2 ante Ferro, que no le movió la aguja en un segundo semestre opaco.
La Lepra, que hacía ya algunas fechas se había quedado sin chances, igualó como local 2 a 2 frente a Ferro. Montero y Pavicich, los goleadores
La última función, como algunas otras anteriores, sólo fue para cumplir. Newell’s se despidió del torneo de reserva con un empate 2 a 2 ante Ferro, que no le movió la aguja en un segundo semestre opaco.
Para Newell’s fue sin dudas un mal año en la divisional. Es que hacía ya unas cuantas fechas que había quedado sin chances de meterse entre los cuatro primeros del grupo.
Con este empate llegó a las 24 unidades, producto de 5 triunfos, 9 empates y 5 derrotas. Pero lo sustancial es que quedó a nueve puntos del cuatro en ese objetivo trunco de clasificar.
El partido comenzó a contramano para la Lepra, ya que al minuto Ferro se puso en ventaja, lo que obligó al conjunto rosarino a redoblar esfuerzos. Igual, el empate no tardó en llegar, ya que a los 16’ Sebastián Montero marcó la igualdad.
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Sobre los 33’ llegó el segundo de Newell’s, con un cabezazo de Ivo Pavicich, pero en el final de ese primer tiempo, a los 40’, Ferro volvió a estampar el empate. Lo del complemento fue sin emociones.
El equipo de Lucas Bernardi formó de la siguiente manera: Matías Zorzoli; Agustín Melgarejo, Thiago Galli, Alejo Velacoz y Renzo Mignacco (73’ Bautista Figueredo), Facundo Rubio, Valentino Sarrachini, Elián Sosa y Sebastiá Montero (60’ Genaro Castelli); Mateo Villalba (60’ Juan Delpiccolo) e Ivo Pavicich (60’ Ignacio Liberato).
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