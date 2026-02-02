El multimillonario romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian que sacude las redes

Un medio británico brindó detalles del encuentro entre el piloto de Fórmula 1 y la mediática estadounidense en un lujoso hotel del Reino Unido

Un nuevo romance sacudió las redes sociales en las últimas horas, cuando se dio a conocer un encuentro secreto entre Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 , y Kim Kardashian, reconocida modelo estadounidense, en el Reino Unido . La romántica cita habría tenido lugar en un exclusivo hotel y club de campo en Oxford .

Según consignó el medio británico The Sun, Kardashian viajó desde Los Ángeles hacia Inglaterra en su jet privado , valuado en más de 100 millones de libras esterlinas, con el objetivo de encontrarse con Hamilton en el lujoso club de campo Esteller Manor , cerca de Whitney.

El siete veces campeón de la F1 se encuentra en plena pretemporada de cara al inicio del campeonato 2026 , el cual atravesará grandes cambios técnicos y reglamentarios durante su segunda temporada con Ferrari. Tras sus tareas en Barcelona, el británico habría regresado a su país para descansar y encontrarse con la modelo.

Kardashian llegó al Reino Unido junto a tres guardaespaldas y gran cantidad de equipaje , a punto tal de que fue recibida por dos vehículos en el aeropuerto de Oxford. El citado medio indicó que uno de los autos la trasladó hasta el lujoso hotel, mientras que el otro fue utilizado exclusivamente para llevar sus valijas .

“Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles”, señalaron desde The Sun a través de una fuente cercana, y agregaron que “tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos”.

A su vez, remarcaron que “todo se mantuvo en secreto” debido a que ambas celebridades “claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, por lo que utilizaron el spa y la pileta de manera exclusiva antes de una cena en una sala privada.

Kim Kardasian

Romance, seguridad y discreción

Al respecto, el medio apuntó a que la seguridad fue una prioridad absoluta para los protagonistas. Kardashian contó con dos de sus guardaespaldas atentos al frente de la puerta de su habitación para que nadie pudiera molestarlos, mientras que Hamilton también contó con un oficial de protección personal.

A lo largo del encuentro, ninguno de los dos compartió imágenes ni detalles de la secuencia en redes sociales ni de su estadía en el Estelle Manor, por lo que la discreción marcó la visita al lujoso establecimiento.

Una vez finalizado el encuentro, Kim se retiró por las salidas laterales con unas ocho valijas que tenían grabado su nombre, con bolsos valuados en miles de libras. Por su parte, Lewis se marchó sencillamente por las puertas delanteras del hotel.

Lewis Halminton

Una relación de muchos años

Hamilton y Kardashian se conocen desde hace más de una década y coincidieron en distintas oportunidades en importantes galas en diferentes lugares del mundo.

La primera vez que fueron vistos y fotografiados juntos fue en los premios GQ Hombres del Año en 2014, evento que se llevó a cabo en Londres y al cual ambos asistieron con sus respectivas parejas de aquella época, la cantante Nicole Scherzinger y el rapero Kanye West.

Si bien la mediática modelo fue vinculada con otras celebridades como el rapero Post Malone y el jugador de la NFL Odell Beckham Jr., no confirmó ninguna relación hasta el momento, por lo que el encuentro con Hamilton podría ser el primer capítulo de un nuevo romance.