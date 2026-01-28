Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada de la Fórmula 1

El argentino cerró su segunda sesión de pruebas en Barcelona como el segundo piloto más rápido de esta mañana, incluso por delante de Lando Norris

Franco Colapinto se prepara para un contundente cambio de generación en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo este miércoles una gran mañana en lo que fue su segunda jornada de ensayos en el circuito de Barcelona , donde lleva adelante las primeras pruebas de la pretemporada de la Fórmula 1 . El argentino fue el segundo piloto más rápido de la primera sesión y continúa progresando con el A526 de Alpine , con grandes esperanzas a futuro.

Luego de un destacado lunes en el que cerró como el tercer corredor más veloz de toda la jornada , el pilarense volvió a saltar a la pista este miércoles para continuar su preparación, antes de darle paso a su compañero Pierre Gasly.

Para sorpresa de muchos, Colapinto cerró el primer turno con la marca del segundo mejor tiempo en la sesión matinal , apenas por detrás de George Russell de Mercedes , y encendió las expectativas de miles de fanáticos que esperan verlo pelear por los puntos esta temporada.

A bordo del flamante monoplaza de la escudería francesa, el argentino marcó un tiempo de 1m 19s 150 en el primer tramo de actividad y, varios minutos más tarde, solamente fue superado por Russel, que registró el mejor tiempo en lo que va de la pretemporada con 1m 17s 580 , según consignó el medio especializado Motorsport.

Por detrás de Colapinto apareció nada más ni nada menos que Lando Norris, reciente campeón mundial con McLaren, que marcó un tiempo de 1m 19s 672, unas 5 décimas más lento que el Alpine.

Además, saltaron a la pista el rookie Arvid Lindblad (1m 20s 714) de Racing Bulls y Oliver Bearman (1m 20s 840) de Haas, mientras que Nico Hulkenberg sufrió un presunto problema hidráulico en su Audi que provocó la primera bandera roja del día y lo dejó fuera con apenas cinco vueltas.

Colapinto El argentino sigue progresando en las pruebas de Barcelona.

Más actividad para Alpine

A diferencia del lunes, donde Colapinto fue de los que menos vueltas pudo dar, Alpine confirmó que su piloto completó unas 56 vueltas en total, apenas superado por los 92 giros de Russel y los 61 de Lindblad, que busca sumar experiencia en F1 antes del comienzo de la temporada.

Medios especializados indicaron que la escudería francesa habría implementado un sistema de entrenamiento de simulación de carrera, con el objetivo de probar los ritmos que mantendrán cuando luchen verdaderamente por los puntos. En tanto, Norris cerró la sesión con 33 vueltas y Bearman pudo completar apenas 21 giros.

Por otro lado, Alpine aclaró que Colapinto le cederá su lugar con el A526 a Pierre Gasly para la segunda sesión de esta jornada, donde el francés tendrá sus primeros movimientos en la pista.