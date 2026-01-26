La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

El director ejecutivo de Alpine habló sobre la evolución del piloto en el último tiempo y lo comparó con una leyenda de la Fórmula 1

26 de enero 2026 · 15:21hs
El regreso de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y Franco Colapinto se prepara para su segunda temporada con Alpine. En ese contexto, Flavio Briatore, el director ejecutivo de la escudería, lanzó declaraciones contundentes sobre el presente del argentino y realizó una curiosa comparación con Fernando Alonso.

El empresario italiano fue consultado si ve similitudes entre los pilotos: "El joven Alonso era un fenómeno, a la altura de Senna o Schumacher. Es muy pronto para saber si tiene cosas, ojalá se pareciera, u ojalá se pareciera al viejo Alonso, que también es muy bueno".

Luego de la comparación, el dirigente de la escudería francesa elogió la evolución del corredor pilarense de 22 años: "Creo que Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte".

En este sentido, Briatore comentó cuáles son los aspectos que mejoró Colapinto: "Veo que su madurez aumenta cada día. Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina. Para mí, creo que es competitivo. Especialmente, necesita concentrarse en la clasificación".

>> Leer más: Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Flavio Briatore comparó el rendimiento de Colapinto y Pierre Gasly

El director ejecutivo italiano se refirió a la performance de Colapinto y Gasly: "Si miras la velocidad de Colapinto en carrera es la misma que la de Pierre Gasly. La única diferencia que hay es la clasificación".

Este factor lo argumentó en que el corredor argentino "sufrió más la presión" que el resto de los pilotos. Sin embargo, aseguró que hoy en día "está a la par de todos".

Con este mensaje público, Colapinto continua en crecimiento dentro de Alpine. La comparación con Alonso es un reflejo de las expectativas puestas en él y una demostración más de la confianza que Briatore deposita en el piloto argentino.

La Fórumla 1 vuelve el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia y la presencia de Franco Colapinto.

Fórmula 1: Franco Colapinto presentó la indumentaria oficial de Alpine para la temporada 2026

Franco Colapinto volverá a las pistas para las primeras pruebas de Alpine esta temporada.

Colapinto vuelve a las pistas: cuándo es la presentación de Alpine y los tests de pretemporada

