Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

El piloto argentino se subió al A526 de Alpine para las primeras pruebas de pretemporada en Barcelona, donde fue protagonista

La Fórmula 1 regresó a las pistas con las primeras sesiones de pruebas libres de la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde Franco Colapinto fue uno de los primeros en dar inicio a los cinco días de ensayos que servirán de estreno para los nuevos monoplazas de la máxima categoría.

El argentino se subió al A526 de Alpine y fue uno de los más rápidos de la jornada , pero también sufrió un momento inesperado en el que su auto se detuvo en plena pista y forzó la bandera roja que interrumpió la sesión durante varios minutos.

A pesar del inconveniente, el pilarense logró volver por sus propios medios y, más tarde, retomó la sesión para continuar con el programa de pruebas. Esta jornada contó con la participación de siete equipos y la misma cantidad de pilotos .

Estas pruebas fueron además las primeras bajo el reglamento técnico 2026 , por lo que poco a poco se comienzan a develar los misterios de la temporada que se acerca, tanto desde los problemas como las novedades que tendrá la Fórmula 1.

Lap after lap pic.twitter.com/Z6q28rBsRv — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 26, 2026

Franco Colapinto, entre los más rápidos del día

El episodio sufrido por Colapinto fue inconveniente menor que el equipo pudo resolver en cuestión de minutos, un problema habitual de las jornadas iniciales del desarrollo de un nuevo auto, hecho por el cual desde el equipo remarcaron que hubo situaciones similares con otros pilotos en esta misma sesión.

Si bien fue de los que menos giros dio a raíz de esta interrupción, el argentino se fue con sensaciones positivas tras consolidarse como el tercer piloto más rápido de la jornada, apenas por detrás de Isack Hadjar y Kimi Antonelli. Franco logró bajar de manera constante sus registros y finalizó con su mejor registro de 1m 21s 348, según consignó Motorsport.

Por su parte, el francés fue el más veloz con un tiempo de 1m 18s 835 en su mejor vuelta, mientras que el italiano cerró con un giro de 1m 20s 700. La gran diferencia fue que Colapinto dio apenas 28 vueltas en la jornada, muy por detrás de las 41 de Hadjar y las 51 de Antonelli, y solamente superó a Gabriel Bortoleto, con 27 giros.

Las pruebas en Barcelona

La sensación positiva fue el progreso sostenido de Colapinto, ya que estas pruebas no tienen como objetivo lograr el mejor tiempo final, sino recopilar datos y conocer poco a poco el rendimiento general del nuevo auto.

Esta sesión es apenas la primera de los cinco días de prácticas que se realizarán en Barcelona, sin transmisión oficial ni tiempos homologados, con la búsqueda de darle el primer contacto real a los pilotos con sus monoplazas. Cada vuelta cuenta para la experiencia de los corredores, quienes este año comenzarán en igualdad de condiciones ante una nueva generación de autos.

La actividad continuará durante esta tarde en Barcelona, por lo que Colapinto saldrá nuevamente a la pista para otra sesión de cuatro horas de extensión.