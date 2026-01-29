"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

El piloto argentino aseguró que los nuevos autos "tienen buena pinta" y que mantiene su evolución a bordo del A526 de Alpine

Las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona comienzan a desvelar detalles de lo que será el inicio de un nuevo campeonato . En ese marco, Franco Colapinto impresionó con el nuevo A526 de Alpine y se mostró esperanzado para cambiar la cara en 2026, luego de un complicado año de debut con la escudería francesa.

El argentino manifestó sus primeras impresiones con la “nueva era de monoplazas” y su etapa de adaptación a los cambios técnicos, reglamentarios y operativos que atraviesa la máxima categoría del automovilismo.

“Autos nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos”, afirmó el pilarense durante una entrevista con Sky Sports, en la que dejó ver los desafíos y oportunidades que tendrá por delante.

En su primera pretemporada completa en la Fórmula 1, Colapinto logró destacarse en la jornada del miércoles y fue el segundo piloto más rápido de la sesión matinal , apenas por detrás de George Russell.

Franco Colapinto Alpine 2026 Colapinto desde el box de Alpine en Barcelona.

Las pruebas de Franco Colapinto en Barcelona

El piloto albiceleste valoró el trabajo del equipo, del cual indicó que se mantuvo enfocado en comprender los sistemas del nuevo monoplaza para ajustar su configuración general.

“Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el auto, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración”, expresó.

En relación a los objetivos inmediatos, reveló: “Estamos haciendo todas las comprobaciones del sistema e intentando entender cómo funciona el coche en la pista. Tenemos que ser fiables e intentar llevar lo más representativo”.

“Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más”, detalló.

Ajustes en medio de la pretemporada de la Fórmula 1

Colapinto se refirió al tamaño reducido que tendrán los nuevos autos de la F1 y a las modificaciones en la carga aerodinámica, factores que cambiarán el desarrollo de las carreras. “Los autos también son mucho más pequeños en cuanto a dimensiones, y eso seguro que ayudará a poder adelantar en pistas que ya eran un poco más estrechas. Todavía me estoy acostumbrando y entendiendo los límites”, señaló.

Al respecto, el argentino apuntó a que se percibe una velocidad mayor en las rectas, pero en las curvas sintió que tiene menor adherencia, por lo que confesó: “Deslizas más y tienes menos agarre. Y, en general, eres un poco más lento en la mayoría de las curvas”.

Por el lado de la configuración, Alpine fue uno de los equipos que mejor preparado llegó a los tests de Barcelona, ya que desde hace largos meses que trabajan enfocados en el desarrollo de este auto. “Lo hemos arreglado todo y va como queremos. Así que sí, todo va muy bien para nosotros por el momento”, remarcó.

Colapinto El piloto argentino logró destacarse en los primeros ensayos de la pretemporada.

Un proceso para toda la categoría

“¿Recordás cuando llegó la última generación de autos? El primer año estaban muy lejos, y, para el último año, creo que ganaron unos tres segundos en algunas pistas. Así que es normal. Es un proceso normal y sí, tienen buena pinta”, resaltó el pilarense.

Con un mensaje esperanzador para sus seguidores, Colapinto continuó: “Se ven los autos, lo que también es importante para los fanáticos. Creo que con suerte traerán algo agradable, divertido a las carreras, algunos adelantamientos. Serán muy útiles para nosotros los conductores para poder divertirnos un poco más, competir con otros y hacer que los adelantamientos sean un poco más posibles. Será algo muy bueno de tener”.

Al finalizar estas pruebas en España, tras cederle su lugar a Pierre Gasly, el argentino deberá esperar hasta que comiencen los tests oficiales de pretemporada en Bahrein el 11 de febrero, con sesiones programadas también para los días 12, 13, 18, 19 y 20 del mismo mes, todas con transmisión en vivo.