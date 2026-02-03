Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento Los pequeños asistentes a la Escuela de Verano disfrutaron junto a sus profesores de una noche especial en el Polideportivo Comunal 3 de febrero 2026 · 16:45hs

Los asistentes de la Escuela de Verano de Timbúes, vivieron la última semana de actividades con la realización de un campamento que llenó de emoción y sonrisas a los peques y a sus profes en el Polideportivo Comunal José Francisco "Paco" Cabral. La alegría se hizo presente en cada rincón del predio, transformando el evento en un momento inolvidable.

Timbúes-campamento4 La jornada comenzó en horas de la tarde del martes 27 de enero y estuvo colmada de actividades recreativas. Los chicos pudieron disfrutar de juegos acuáticos en el natatorio comunal y luego compartieron la merienda y la cena. Además, participaron del tradicional fogón, donde las historias y risas fueron protagonistas.

Timbúes campamento7 Noche mágica en Timbúes Con linternas en mano, los peques recorrieron el polideportivo en la búsqueda de personajes escondidos, viviendo la magia del campamento bajo la supervisión constante de los profes de la Escuela de Verano 2026.

Timbúes-campamento2 Todas las actividades se desarrollaron con cuidado y diversión asegurada, cerrando así una jornada cargada de entusiasmo y alegría.