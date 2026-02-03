La Capital | La Región | niños

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

Los pequeños asistentes a la Escuela de Verano disfrutaron junto a sus profesores de una noche especial en el Polideportivo Comunal

3 de febrero 2026
 Los chicos pudieron disfrutar de juegos acuáticos en el natatorio comunal y luego compartieron la merienda y la cena. Además

 Los chicos pudieron disfrutar de juegos acuáticos en el natatorio comunal y luego compartieron la merienda y la cena. Además, participaron del tradicional fogón, donde las historias y risas fueron protagonistas. 
Los asistentes de la Escuela de Verano de Timbúes, vivieron la última semana de actividades con la realización de un campamento que llenó de emoción y sonrisas a los peques y a sus profes en el Polideportivo Comunal José Francisco "Paco" Cabral. La alegría se hizo presente en cada rincón del predio, transformando el evento en un momento inolvidable.

La jornada comenzó en horas de la tarde del martes 27 de enero y estuvo colmada de actividades recreativas. Los chicos pudieron disfrutar de juegos acuáticos en el natatorio comunal y luego compartieron la merienda y la cena. Además, participaron del tradicional fogón, donde las historias y risas fueron protagonistas.

Noche mágica en Timbúes

Con linternas en mano, los peques recorrieron el polideportivo en la búsqueda de personajes escondidos, viviendo la magia del campamento bajo la supervisión constante de los profes de la Escuela de Verano 2026.

Todas las actividades se desarrollaron con cuidado y diversión asegurada, cerrando así una jornada cargada de entusiasmo y alegría.

