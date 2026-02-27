La Capital | Ovación | Newell's

El arquero y capitán de Newell's se fisuró el peroné y se desconoce cuánto tiempo estará sin jugar

El futbolista se lesionó en el segundo tiempo contra Estudiantes y fue sustituido por William Barlasina.

27 de febrero 2026 · 19:21hs
Así se vio a Gabriel Arias después de dejar la cancha en el partido entre Newells y Estudiantes. 

Así se vio a Gabriel Arias después de dejar la cancha en el partido entre Newell's y Estudiantes. 

El arquero Gabriel Arias se fracturó el peroné de la pierna izquierda. Los médicos de Newell's decidieron seguir un tratamiento conservador con inmovilización, lo que implica que no será operado. El capitán rojinegro estará lejos de la cancha por un tiempo aún no precisado.

"Arias sufrió la fractura incompleta del peroné izquierdo", dice el escueto comunicado de Newell's, donde se aclara que técnicamente se trata de una fisura. En el mismo parte el club comunicó que David Sotelo padece un desgarro en el aductor derecho.

Arias salió lesionado en el segundo tiempo del partido entre Newell's y Estudiantes, cuando el equipo del Parque perdía 1 a 0. El arquero salió caminando con dificultades de la cancha, pero un rato más tarde se lo vio abandonar el estadio con muletas.

Aunque en un primer momento se pensó que la lesión era en el tobillo, con el paso de las horas se habló de una lesión en el peroné y ahora esa hipótesis quedó confirmada.

Gabriel Arias, capitán de Newell's

Arias fue el primer refuerzo de Newell's en el último mercado de pases. Firmó contrato por un año luego de quedar libre en Racing. Poco después, con la pretemporada en marcha, los entonces entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez lo designaron como capitán del equipo.

El arquero no tuvo grandes actuaciones en lo que va del torneo Apertura. A tono con la pobrísima realidad del equipo, Arias se mostró inseguro, cometió errores y no parecía estar a la altura de lo que se esperaba de él. Llegó como un arquero experimentado, algo que Newell's necesita como el agua en un momento tan duro.

El partido contra Estudiantes fue probablemente el más flojo del arquero. Y para colmo ocurrió lo de la lesión. En un primer momento se pensó que era algo menor y que a lo sumo se perdería el clásico, aunque ahora se sabe que se trata de algo mucho más serio.

