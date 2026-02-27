La Capital | Ovación | clásico

En la previa de un partido de alto voltaje como el clásico, Central llega como quería

El partido ante Gimnasia era una prueba de fuego para el Canalla, que venía de una derrota. En La Plata recargó energías y potenció la confianza

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de febrero 2026 · 06:00hs
Todo Central celebra tras el gol del Gato Ávila

Leonardo Vincenti / La Capital

Todo Central celebra tras el gol del Gato Ávila, el que puso al Canalla arriba en el marcador ante Gimnasia.

Ahora sí, ya no hay tiempo para especulaciones, ni partidos en el medio ni nada que se le parezca. Rosario ya está en la previa del clásico y en Central ilusiona y también tranquiliza la sensación de que el equipo llega a ese partido como realmente pretendía.

Volverá a instalarse la vieja frase de que un clásico es un partido aparte, en el que no cuentan los antecedentes ni el presente de cada equipo, pero este Central intentó achicar lo máximo posible el margen de error. Se insiste, llega como quería llegar.

Cuando Gonzalo Belloso presentó oficialmente a Jorge Almirón, habló de todos los desafíos que el equipo tenía por delante en 2026 y, en medio de eso, nombró al clásico. De ese partido dijo, palabras más palabras o menos, que “para nosotros es un campeonato aparte”. Por eso, la rápida búsqueda por parte del entrenador en el tramo inicial del campeonato para afirmar un equipo fue en paralelo con lograr que a la octava fecha ese mismo equipo llegara bien pisado.

Central frenó la caída de inmediato

Y vaya si es cambiante el panorama, porque de haber sufrido un traspié en La Plata, el Canalla hubiese arribado al clásico con dos derrotas en el lomo, lo que hubiese significado un verdadero condicionante. Pero las cosas se dieron de otra forma, con un Central que logró dar vuelta la historia en el Bosque y que atesoró mucho más que tres puntos.

>>Leer más: Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

BellosoVB
El día que el presidente Belloso presentó a Almirón dijo que el clásico es un campeonato aparte.

El día que el presidente Belloso presentó a Almirón dijo que el clásico es un campeonato aparte.

Así, Central vivirá estos días previos al clásico con el firme pensamiento de que tiene unas cuantas cosas por pulir (no sólo para este partido, sino para todo lo importante que se le viene en el semestre), pero también con la enorme tranquilidad de saber que haciendo algunas de las cosas buenas que demostró hasta aquí podría serle suficiente.

El ánimo claro que es importantísimo, porque es lo que le permitirá trabajar la previa e incluso el partido en sí sin las presiones lógicas que existen en este tipo de partidos. Pero esto es fútbol y el juego (con resultado incluido) en definitiva es lo que cuenta.

Un triunfo que valió mucha plata

De la excursión a La Plata quedaron muchas cosas buenas, a las que plantel y cuerpo técnico pudieron abrazarse, pero sin dudas lo que sobresalió fue el resultado. Porque esos tres puntos no sólo volvieron a darle aire en la pelea por la clasificación a los playoffs, sino que revitalizaron el ánimo de un equipo que venía de sufrir un golpe importante en el Gigante, contra Talleres. Y, estaba escrito, ir al Parque con dos derrotas sobre el lomo hubiese implicado, cuanto menos, un escenario incómodo para el grupo, sobre todo para el entrenador.

>>Leer más: El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

DimaLV
Muchos pensaron que hacer jugar a Di María era un riesgo. Almirón asumió el costo y lo sacó a los 60 minutos.

Muchos pensaron que hacer jugar a Di María era un riesgo. Almirón asumió el costo y lo sacó a los 60 minutos.

El ritmo es otro dato a tener en cuenta. Almirón volvió a apostar fuerte y la jugada le salió redonda. Es cierto que hubo algunos pocos futbolistas a los que decidió guardar y ni siquiera sumaron minutos, tales los casos de Franco Ibarra y Alejo Veliz, pero el resto jugó. Algunos más, otros menos, pero todos tuvieron participación en la previa del clásico.

Uno de los grandes temores era lo que podía ocurrir con Ángel Di María, a quien el DT optó por mandarlo a la cancha, una vez más, desde el primer minuto. Fue un riesgo que se corrió, pero Fideo no sufrió ningún tipo de inconvenientes. No mostró el desequilibrio de otras veces, pero es lo de menos. Sí jugó menos que en partidos anteriores (fue reemplazado a los 15' del complemento).

Más poder en la ofensiva canalla

Es más, en esa búsqueda de afinamiento del equipo resultaron importantes también los ingresos de Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, sobre todo el del colombiano. Central recuperó una de sus principales armas en ofensiva y es una carta más que ya tiene Almirón para el domingo, incluso pensando en una hipotética titularidad.

OvandoLV
Ovando se mantendrá en la zaga central, junto al Gato Ávila. El juvenil se rápidamente un lugar en el equipo.

Ovando se mantendrá en la zaga central, junto al Gato Ávila. El juvenil se rápidamente un lugar en el equipo.

Campaz volvió bien, con ganas y en buena forma. Tuvo un par de intervenciones importantes, como ese tiro en el travesaño (fue centro) que metió en la primera que tocó, y el córner que puso en la cabeza de Gastón Ávila para el segundo tanto canalla.

>>Leer más: Diecisiete segundos frenéticos en La Plata: del segundo de Gimnasia que no fue al empate de Central

El medio vaso vacío

Hay una mitad del vaso vacía que amerita análisis y sobre todo trabajo. Porque fue evidente el flojo andar del primer tiempo, en el que el retroceso no fue del todo bueno, con una zaga central que no respondió con la solidez que se esperaba. En esa libreta también hay que anotar las situaciones de riesgo que tuvo Gimnasia, no sólo cuando el partido estaba 1-0 en favor del Lobo, sino ya tiempos en los que el Canalla había decidido parapetarse en el fondo para aguantar la victoria de la forma que sea. Son algunas de las cosas que Almirón tiene por pulir en estos poquitos días que restan para el clásico.

Por todo lo demás, por el triunfo, por la mentalidad ganadora, por el envión anímico, por el mote de candidato que supo ganarse, Central está parado en el lugar que imaginó. Llega al clásico como quería.

Noticias relacionadas
El gesto de Frank Kudelka lo dice todo. El nuevo entrenador de Newells vino con todo el ánimo de cambiar las cosas antes del clásico.

Kudelka: "Una oportunidad maravillosa que hay que afrontar con agallas"

Frank Kudelka comenzará su segundo ciclo en Newells este domingo frente a Central.

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT y debutará en el clásico ante Central

Nos vamos a preparar para ganar ese partido y regarle un triunfo a nuestra hinchada, sostuvo Michael Hoyos.

Michael Hoyos tras la derrota: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Todo Central celebra el segundo de Gastón Avila, tras el gran centro de Jaminton Campaz. El equipo de Jorge Almirón 2 a 1 a Gimnasia en La Plata.

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Lo último

En la previa de un partido de alto voltaje como el clásico, Central llega como quería

En la previa de un partido de alto voltaje como el clásico, Central llega como quería

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

La bajada de bandera única se ubicará en 2.752 pesos y la ficha cada cien metros en 116 pesos
El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich

Policiales

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Ovación
Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Policiales
Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Policiales

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
economia

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Información General

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario