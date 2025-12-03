La Capital | Ovación | tenis

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Los varones de la Federación Santafesina de Tenis (FST) fueron tricampeones del torneo Nacional sub-10

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

3 de diciembre 2025 · 20:48hs
Pasión por el tenis. Facundo Cristín

Facundo Cristín, Francisco Ramas, Romina Ottoboni, Facundo Rodríguez y Giuliano Falcone.

El quinto y último Nacional sub-10 por equipos concluyó este fin de semana en el Club Andino de la ciudad de Mendoza, donde la Federación Santafesina de Tenis (FST) estuvo representada por una delegación integrada por varones y mujeres, junto a sus respectivos capitanes.

El equipo masculino se consagró campeón del certamen y alcanzó el tricampeonato nacional, consolidando una temporada de grandes resultados y destacadas actuaciones. Mientras que el equipo femenino obtuvo la quinta posición, con una muy buena participación demostrando crecimiento, compromiso y un sólido desempeño a lo largo de toda la competencia.

El equipo masculino de la FST estuvo integrado por: Facundo Cristín, Francisco Ramas y Facundo Rodríguez -este jugador se ganó su lugar en el plantel tras destacarse en el último clasificatorio- y el capitán fue Giuliano Falcone. La delegación de varones llegó a Mendoza con la ilusión de alzarse con un nuevo título y si bien lo lograron y con ello el tricampeonato, el camino hacia lo más alto del podio no fue nada sencillo.

El camino en el torneo

Del campeonato de varones participaron doce delegaciones de todo el país y se conformaron cuatro zonas de tres equipos en cada una de ellas. Los dos primeros de cada grupo accedieron a una llave de playoffs desde cuartos de final. La FST integró zona con Córdoba y San Luis a quienes superó por 2-1 en ambas series.

En cuartos de final, se enfrenaron a Salta A, serie en la que estuvieron muy cerca de quedar afuera y lograron revertirla ganando el dobles en súper tiebreak, fue un 2-1 con suspenso.

Luego, en semifinales vencieron a Litoral por 2-1, y en la final se reencontraron con San Luis, verdugo de Buenos Aires y Mendoza en las instancias previas. Allí, el conjunto santafesino mostró su mejor versión y se quedó con los tres puntos que sellaron el campeonato, el tercero consecutivo del año.

El equipo femenino de tenis

El equipo femenino, en tanto, estuvo integrado por las jugadoras Matilda Raillon, Malena Di Pompo y Gina Mainardi, mientras que su capitana fue Valentina Ascheri.

En damas, participaron once delegaciones de todo el país y se conformaron cuatro zonas -dos de cuatro y una de tres integrantes-. Los dos primeros de cada grupo también accedían a una llave playoffs desde cuartos de final.

La FST integró zona con Córdoba A y San Luis a quienes superó por 2-1 y 3-0 respectivamente. En cuartos de final, los promedios de cada equipo en la clasificación volvieron a cruzar a Santa Fe con Córdoba A, donde esta vez el equipo cordobés fue el vencedor por 2-1. Este resultado envió al equipo de mujeres de la Federación a disputar los puestos del 5 al 8. Allí, venció a Tucumán por 2-1 y Litoral por 3-0, finalizando en la quinta posición y con un excelente desempeño.

Balance y reflexión de la Federación Santafesina de Tenis

El responsable del área de la FST y capitán del equipo de varones, Giuliano Falcone brindó un análisis al respecto después de un año de intensa actividad para los menores de sub-10: “Logramos algo mucho más valioso que ganar la copa, y es dejar consolidada una base para la nueva camada que viene detrás. Una Federación grande necesita referentes, ejemplos y un camino allanado. Y estos chicos hicieron eso durante todo el año: cinco nacionales, cinco finales, tres títulos. Eso no es solo por tener buenos jugadores, necesitas un grupo, valores, conducta y pertenencia. Ojalá lo que construyeron este año sea una semilla para quienes vienen atrás”.

Con estos logros, la FST culmina un año de intensa actividad en el plano formativo. El trabajo sostenido junto a profesores, clubes y familias permitió consolidar procesos, fortalecer el desarrollo de los menores que se inician en la competencia y reafirmar el compromiso con la proyección del tenis a nivel nacional.

Alfonso Diez y Felipe Jordán.

Alfonso Diez y Felipe Jordán.

Impronta rosarina en Nacional sub-8

El Campeonato Nacional sub-8 se llevó adelante en Córdoba Athletic Club durante la semana pasada y tuvo una gran participación de jugadores que representaron a la Federación Santafesina de Tenis (FST) quienes tuvieron un gran desempeño en el certamen. Esta competencia reunió a menores de todo el país en un valioso espacio de formación, intercambio y crecimiento deportivo.

>>Leer más: Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

La FST contó con la presencia de cinco jugadores: Alfonso Diez, Felipe Jordan, Juan Martín Palacios, Justo y Pedro Ramas, que disputaron el certamen en las modalidades de singles y dobles. El formato de los enfrentamientos fue por zonas y, a partir de los octavos de final, continuó con la instancia de playoff, lo que permitió a los chicos sumar partidos y experiencias en distintos contextos de juego.

En esta etapa formativa los resultados no constituyen el foco principal, cuando los sub-8 se presentan reflejan la dedicación, el compromiso y la constancia con que encaran cada instancia de juego. Su participación en estos eventos aporta valiosos aprendizajes, favorece la adquisición de hábitos deportivos y fortalece el desarrollo integral dentro del camino competitivo.

Todos los jugadores de la FST tuvieron una destacada participación, demostrando dedicación y entusiasmo en cada presentación. Entre ellos, algunos lograron avanzar a instancias decisivas y obtener resultados que merecen una mención especial. Los máximos galardones del torneo quedaron en manos de Felipe Jordan, quien obtuvo el título en singles y también en dobles, junto a su compañero Alfonso Diez, revalidando de esta manera el logro conseguido en el certamen anterior disputado en Macabi, Buenos Aires.

