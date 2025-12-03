Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

El presidente y Karina asistieron a la jura de los 127 legisladores electos en octubre. Hubo gritos y chicanas entre oficialistas y opositores. Menem fue reelecto como titular del cuerpo

La jura de los 127 diputados electos en octubre pasado contó con la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina en el recinto de la Cámara baja nacional.

Con Javier y Karina Milei en el palco, La Libertad Avanza (LLA) estrenó este miércoles su condición de primera minoría de la Cámara de Diputados en una sesión caliente, que adelantó los cruces que habrá entre oficialistas y Unión por la Patria (UP).

El mandatario y la secretaria General de la Presidencia definieron a último minuto asistir a la jura de los 127 diputados electos, luego de que LLA alcanzara 95 bancas y desplazara al segundo lugar al bloque del kirchnerismo y sus aliados.

Los hermanos Milei estuvieron acompañados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; y el ministro del Interior, Diego Santilli . Luego se sumó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich , actual jefa de bloque de LLA en el Senado.

A diferencia de la pulseada que tuvo Karina con la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel , el titular de Diputados, Martín Menem, les destinó el palco presidencial al jefe del Estado y su hermana, envalentonados por el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado.

Duelo entre Milei y el peronismo

En la previa se desató una especie de guerra de hinchadas: el peronismo empezó con la canción “la Patria no se vende” y Milei arengó a los suyos, que respondieron al grito de “presidente, presidente”.

Al comienzo, la sesión preparatoria fue liderada por el radical Gerardo Cipolini, el legislador de mayor edad. El chaqueño les tomó el juramento a los nuevos diputados y diputadas y quedó en el centro de la polémica. Es que hizo comentarios fuera de lugar sobre legisladoras —como “che, qué buena que está”— sin percatarse de que el micrófono estaba abierto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

La sesión continuó sin interrupciones, aunque se produjeron varios momentos de tensión.

Por ejemplo, la diputada nacional electa por el Frente de Izquierda Myriam Bregman retó a la libertaria Lilia Lemoine por las permanentes provocaciones verbales de la amiga de Milei durante su jura.

“Que esta señora se calle la boca porque nos tiene recansados”, lanzó a los gritos la referente del PTS, ofuscada.

Por su parte, Juan Grabois se dio vuelta desafiante e hizo un gesto con tres dedos a Milei. Algunos lo interpretaron como una burla a Karina por las supuestas coimas en la Andis y otros como una referencia a la película “Los juegos del hambre”.

Autoridades

Terminada la parte de las juras, el riojano Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara baja por amplia mayoría. Tuvo el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera Cecilia Moreau (UP) y Luis Petri como vice segundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1996316741169803454&partner=&hide_thread=false Vamos por el Congreso más reformista de la historia pic.twitter.com/aw63Snhi7m — Martin Menem (@MenemMartin) December 3, 2025

La Vicepresidencia Tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos —que agrupa a Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica— y otro que conformaron el PRO, la UCR y aliados menores. Ambos espacios tienen 22 integrantes.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre LLA y las bancadas aliadas para postergar esa decisión.

Números

Los bloques intermedios, donde aparecen legisladores que responden a gobernadores peronistas y legisladores sueltos, serán clave en el armado de mayorías.

Con 95 diputados propios, el oficialismo necesitará sumar 34 voluntades para reunir el quórum y tener mayoría.

El peronismo, que bajó a 93, necesitará 36 votos extra.

Tras las elecciones de octubre, La Libertad Avanza sumó 14 bancas extra, en las que se ubican referentes que pertenecieron al PRO, el radicalismo e, incluso, Encuentro Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1996359529773060158&partner=&hide_thread=false Hoy asumí como Diputada Nacional y conformamos Provincias Unidas, un espacio federal y republicano integrado por diputados con experiencia, gestión y compromiso. Me enorgullece presidir este bloque, vamos a llevar al Congreso la agenda del interior productivo y las reformas que… pic.twitter.com/tqCzcRCl4W — Gisela Scaglia (@GiScaglia) December 3, 2025

El bloque peronista conducido por el rosarino Germán Martínez perdió la primera minoría tras la deserción de tres catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, distanciado de la conducción de Cristina Kirchner.

Con la nueva conformación de la Cámara baja, el oficialismo (que llamaría este viernes a extraordinarias) tendrá un primer test con el presupuesto 2026. Después pretende aprobar reformas en materia laboral, impositiva y penal.