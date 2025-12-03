La Capital | Policiales | balacera

Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Al menos dos personas protagonizaron el ataque al norte de Rosario y escaparon en motocicleta después de los disparos

3 de diciembre 2025 · 07:51hs
La víctima fue atendida en el Hospital Eva Perón tras la balacera.

Foto: La Capital / Archivo.

La víctima fue atendida en el Hospital Eva Perón tras la balacera.

La Policía de Santa Fe comenzó a investigar este martes una balacera en la que hirieron a un adolescente. Fuentes oficiales detallaron que el joven de 13 años estaba sentado en una vereda de Granadero Baigorria y sufrió lesiones graves como consecuencia de la agresión.

La víctima fue atendida a la noche en el Hospital Eva Perón por un ataque a tiros registrado en el norte de la ciudad, cerca del límite con Capitán Bermúdez. Horas después del traslado, los médicos decidieron realizaron una cirugía para continuar con el tratamiento.

El primer reporte de las fuerzas de seguridad provinciales indica que el joven menor de edad fue baleado en el cruce de Los Andes y 25 de Mayo. Tras el operativo no había personas detenidas en el marco de la pesquisa.

¿Qué se sabe de la balacera en Granadero Baigorria?

De acuerdo a la denuncia, dos personas en motocicleta atacaron al adolescente en inmediaciones del barrio San Fernando. La balacera tuvo lugar pasadas las 21, cuando la víctima estaba en la calle.

Los delincuentes escaparon sin ser identificados. Mientras tanto, el padre del joven se encargó de llevarlo al nosocomio en un vehículo particular para pedir asistencia médica.

>> Leer más: Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Fuentes oficiales detallaron que el paciente recibió un balazo en el abdomen y sólo detectaron un orificio de entrada por el impacto del proyectil. Los investigadores confirmaron que llegó consciente al centro de salud provincial, pero luego fue derivado al quirófano.

La versión preliminar indica que el adolescente fue la única persona herida en el ataque. De acuerdo al testimonio de Alexis R., los maleantes abrieron fuego mientras pasaban por la esquina y después huyeron de la zona.

