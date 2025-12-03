Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

El camino de Argentina en el próximo Mundial de Rugby 2027 que se jugará en Australia

La selección argentina de rugby, conocida popularmente como Los Pumas , tiene confirmados a sus rivales para la fase de grupos del próximo Mundial de Rugby 2027 que se llevará a cabo desde el primero de octubre al 13 de noviembre en Australia. Tras haberse realizado el sorteo, el conjunto nacional integrará el Grupo C junto a Fiyi, España y Canadá .

El equipo dirigido por Felipe Contepomi formó parte del bombo 1, por estar ubicado entre los seis mejores países del ranking mundial, lo que le permitió evitar a grandes potencias candidatas al título como Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Inglaterra y Sudáfrica en la fase inicial de la competencia.

La cita mundialista a desarrollarse en Oceanía será histórica: por primera vez tendrá 24 selecciones participantes y la cantidad de encuentros totales pasará de 48 a 52, ya que se implementará la fase de octavos de final. El fixture final del torneo (días, horarios y sedes) se dará a conocer el próximo 3 de febrero de 2026 . Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville serán las sedes donde se disputará la competencia.

El hipotético camino de Los Pumas hacia la final

Argentina comenzará su participación en el Mundial frente a Fiyi, España y Canadá. De los primeros rivales, la particularidad es que únicamente enfrentó al combinado oceánico en citas mundialistas (un solo encuentro en el Mundial 1987 de Nueva Zelanda y Australia que terminó en derrota de Los Pumas por 28-9). Por otro lado, la selección española vuelve al certamen tras ser descalificado en las dos últimas ediciones, mientras que los canadienses vuelven luego de no haberse clasificado a la última Copa del Mundo de 2023.

Los dirigidos por Contepomi, por ser el mejor rankeado, son los favoritos a quedarse con el primer lugar del Grupo C. En caso de lograr el objetivo, se enfrentará en los octavos de final a uno de los mejores terceros (proveniente de los grupos A, E o F). Luego, en cuartos jugarían contra el líder de la zona D u otro mejor tercero (de los grupos B, E o F). Finalmente, en semifinales podrían definir su boleto a la final frente a Nueva Zelanda o Inglaterra, máximos candidatos a llegar a dicha instancia.

En cambio, en caso de salir segundos del grupo C, se cruzarán en octavos con el escolta del Grupo F y, en cuartos, jugaría contra el primero del Grupo E o el segundo de la Zona D, un camino más complicado para la selección nacional.

Cómo quedaron los grupos del Mundial de Rugby 2027

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.