El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Antes de definir quién preside el máximo tribunal se analizan cambios de estructura y de un cargo clave para el funcionamiento. Nuevo cuarto intermedio

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volvió a postergar la definición de la presidencia del máximo tribunal para el año próximo, lo que sugiere un enredo de varias aristas y nombres por el relevo de Roberto Falistocco . Sin embargo, el nudo transita por la definición de la nueva estructura de la próximamente vacante Secretaría de Gobierno.

Se trata de un cargo clave que quedará sin secretario con la salida anunciada para el próximo año de Eduardo Bordas , quien supo administrar y gestionar de manera centralizada los recursos durante más de 25 años.

“Junto con la renovación de la Corte y la elección de la presidente se retiró el secretario de Gobierno. Algo se venía comentando para organizar la parte de gobierno, no jurisdiccional. Es un tema delicado, importante”, sostuvo Falistocco en El primero de la mañana por LT8 .

Luego, siguió en esa línea: “La Corte siempre ha tenido un estilo de gobierno centralizado en un persona que dio sus frutos. Ante nuevas miradas, perspectivas e ideas se puede a llegar a plantear un cambio con una oficina más descentralizada. Eso trae aparejado un cambio importante porque además, la secretaría está muy unida a la presidencia de turno para los puntos del día del acuerdo y los procedimientos. Está muy ligado al presidente”.

bordas 2 Eduardo Bordas se irá de su cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe. Foto: Archivo / La Capital.

Falistocco destacó que al haberse incorporado nuevos ministros, les parece que debe darse un cambio en ese sentido y eso lleva tiempo. “Un sistema más descentralizado con áreas, con responsabilidades de cada ministro de hacerse cargo de un área determinada”, reveló.

La presidencia

La semana pasada, se había postergado la definición de la presidencia también en su habitual reunión semanal de Acuerdo. Si bien no es habitual, ya ha ocurrido en otras oportunidades. Por la rotación geográfica acordada tácitamente (un año para Rosario, el siguiente Santa Fe), el 2026 le toca a un representante de la capital. Todo indica que Rafael Gutiérrez podría volver a ocupar ese puesto, ya que Eduardo Spuler se retirará el año que viene y Rubén Weder, aparentemente, no correría.

Las suspicacias de la demora hicieron especular con que Gutiérrez no tendría el acuerdo para el cargo, ya que se volvió a colar la discusión de la renovación pendiente de los ministros que superan los 75 años, entre ellos el cortesano mencionado. Por eso hasta trascendió la posibilidad de que la rotación preestablecida se agote.

Ese recambio generacional lo sigue planteando el gobernador Maximiliano Pullaro con más fuerza luego de la reforma constitucional donde quedó establecido. La situación sumó a la tensión entre el máximo tribunal y el Ejecutivo por otros temas.

Sin embargo, Falistocco aseguró que el año “se termina bien" con el Ejecutivo porque se trabajó en temas centrales como, por ejemplo, las coberturas de vacantes. “Las reuniones estimo que ayudaron a destrabar y aprestar acuerdo con cerca de 50 jueces que ya están en funciones que representan el 50% de las vacantes demandadas”.

Además de ese punto, otro a resolver eran las obras y el presupuesto, que finalmente avanzaron con la inauguración de este miércoles de los tribunales de San Lorenzo, y en 2026 de Casilda y de Santa Fe. El otro punto que motivó el encuentro con el gobernador fue la firma de decretos de movimientos corridas de ascensos, que también se destrabó.