"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que extorsionó y mandó a balear una empresa en Rosario

Miguel Ángel Roezga fue condenado por 24 extorsiones en nombre de "la mafia" y que afectaron a empresarios de Rosario y la región. Entre ellos, la dueña de una fábrica de hielo baleada en 2023

“Mas vale que paguen o vamos a matar a toda tu familia” . El cartel con la firma de “la mafia” fue arrojado por uno de los dos jóvenes que en marzo de 2023 descargaron quince tiros al frente de la empresa Hielo Rosario en barrio Bella Vista y escaparon en un Corsa gris. Dos meses antes la dueña de la fábrica había recibido amenazas extorsivas: le exigían 300 mil pesos a cambio de no atacar al negocio o a sus parientes. La investigación del apriete llegó hasta Miguel Ángel Roezga, un preso de Coronda que ahora aceptó 15 años de condena por 24 hechos extorsivos de esas características.

A Roezga lo habían detenido el 24 de julio de 2021 en Villa Gobernador Gálvez cuando exhibía para la venta una casa de Paraguay al 500 sin autorización alguna de sus propietarios . Había ofertado la vivienda en la sección de ventas de Facebook. A través de esa red social inició conversaciones con un usuario que ofrecía como parte de pago una moto de su propiedad, la entrega de un auto Renault 12 y una moto Guerrero de 110 centímetros cúbicos.

El engaño quedó al descubierto y la policía llegó a la casa en el momento en que el falso vendedor se la exhibía al interesado , alrededor de las 17 de ese día, y lo llevaron detenido mientras gritaba amenazas. Por esto, la condena incluye ese delito y por otro llamado estelionato, que consiste en engañar a alguien vendiendo algo ajeno. La pena de 15 años de prisión fue acordada entre el fiscal Ignacio Hueso y la defensa del imputado. El juez Alejandro Negroni dictó la formalizó este martes en una audiencia de juicio abreviado.

A esto el acusado sumó 24 hechos de extorsión, la mayoría en tentativa y otros tres consumados, cometidos desde un celular cuando estaba alojado en una celda de la cárcel de Coronda. En cuatro casos, según la pesquisa, contó con la asistencia de dos mujeres —A.L. y L.V.— que brindaban sus cuentas bancarias para que las víctimas transfirieran el dinero. El negocio extorsivo afectó a comerciantes y particulares de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Zavalla, Soldini, Álvarez y Pérez.

La firma de la mafia

Uno de los hechos quedó al descubierto el 26 de marzo de 2023 cuando dispararon quince veces al frente de la empresa Hielo Rosario, en Viamonte al 3600. Dos atacantes bajaron de un Corsa y dispararon con un arma cada uno. Cuando terminaron de tirar arrojaron una nota a la vereda: “Más vale que paguen o los vamos a matar. No batan a la cana por que les mato un familiar. Atte la Mafia”. El escrito contenía un teléfono al que debían comunicarse las víctimas. La policía secuestró en el lugar diez vainas servidas.

La acción fue registrada por una cámara del local y otras de la cuadra. En esas imágenes se advierte que los pistoleros se acercaron a pie al frente de la empresa y se encontraron con un cadete que había llegado unos segundos antes en moto para entregar un pedido cerca de la fábrica. Se observó que los hombres le dijeron algo al joven del delivery y antes de balear el portón uno de ellos arrojó el papel al piso. Luego subieron a un Corsa que los pasó a buscar.

Flavia F., titular de la empresa, se sobresaltó con los disparos en su casa cercana a la fábrica. “Cuando escuché empecé a correr dentro de mi casa. Por suerte estábamos todos. Cuando salí a la puerta vi el frente y me di cuenta de lo sucedido, me asusté mucho”, contó. La mujer contó que no tenían problemas con nadie pero hacía dos meses había sufrido un fuerte reclamo extorsivo.

Datos precisos

“El 17 de enero pasado nos mandaron una nota en la que nos decían que si no pagábamos 300 mil pesos iban a matar a mi familia —que en realidad somos mi hijo adolescente y yo— y también ponían en la nota a una persona que trabaja en la empresa. Pero al menos nos daban la posibilidad de pagar todo junto o en cuotas de 50 mil pesos”, contó.

La empresaria hizo la denuncia en Fiscalía y la investigación desembocó en la imputación a Roezga, quien decía actuar en nombre del clan de “Los Funes”. Otros dos reclusos y sus parejas fueron acusados entonces por intimidaciones que eran cobradas en efectivos o a través de operaciones bancarias.

Cuando sucedió la primera amenaza a Flavia le describieron con precisión sus movimientos y los de su entorno. “Cuando nos amenazaron el 17 de enero obviamente lo denuncié y después no tuvimos más noticias, no nos molestaron más, así que me quedé tranquila. Pero cuando balearon el supermercado Único volví a tener miedo”, dijo en referencia al ataque de marzo de ese año a un local que administra la familia de Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

“Ni yo tengo problemas con nadie ni la empresa tiene compromisos ni deudas con nadie”, dijo tras la balacera, que la forzó a tomar medidas de seguridad adicionales.