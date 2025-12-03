Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

La Luna llena en Géminis, conocida como Luna Fría, iluminará diciembre en su condición de superluna. Se trata de un fenómeno que no se repetirá de la misma forma hasta 2042

La última superluna del año será visible durante la noche del 4 de diciembre

Con diciembre llega la última superluna del año , un fenómeno imperdible para los amantes de la astronomía y astrología. Para coronar un ciclo de tres superlunas consecutivas , esta luna llena en Géminis , también conocida como Luna Fría, hará su aparición durante la primera semana del mes y despedirá el 2025 con todo su brillo.

Se llama "superluna" al evento astronómico en el que la Luna llena coincide con el punto de su órbita más próximo a la Tierra , lo que genera en ella un notable aumento de tamaño e intensidad en su brillo. En este caso, según expertos, la luna ofrecerá un tamaño de 7,9% más grande de lo normal y un 15% más brillante. Según informó el portal astronómico Starwalk, esta será la última superluna extrema hasta el 2042, por lo que se puede decir que la posición que adopte durante su noche será la más cercana al solsticio de invierno en los próximos 17 años.

Por esto, durante su noche, la luna llena de diciembre en su calidad de superluna será fácilmente visible desde casi cualquier punto de vista, siempre que el cielo se encuentre despejado. Además, por ser la última Luna llena del año y su concordancia con el signo Géminis, también estará cargada de significados astrológicos y espirituales.

Cuándo será la última superluna del año

Tal como confirmó la Nasa, la última superluna del año será visible durante la noche del 4 de diciembre. Esta comenzará a hacerse ver después del anochecer y se mantendrá firme durante gran parte de la noche.

Esta superluna se podrá apreciar desde todo el hemisferio occidental, por lo que en Argentina se podrá disfrutar del espectáculo astronómico. Para una mejor visibilidad, es preciso que las condiciones meteorológicas acompañen con un cielo despejado.

Cómo ver la última superluna

La última Luna llena del año será una superluna destacada. Pero aunque su tamaño y brillo permitirán una vista clara de la misma, seguir algunas recomendaciones puede contribuir a que mejore su apreciación.

Así, para disfrutar de la Luna llena del Cazador se recomienda buscar un lugar abierto y con poca contaminación lumínica, como terrazas, plazas, parques o zonas alejadas de la ciudad, ya que las luces de las calles y edificios interfieren en la visión.

Además, algunos especialistas aconsejan buscar la luna en el horizonte apenas anochece o antes del amanecer ya que en estos momentos el efecto óptico la suele hacer parecer más grande.

Aunque su esplendor permitirá su apreciación a simple vista, quienes cuenten con binoculares o telescopios tendrán la oportunidad de disfrutar de una visión sumamente detallada del satélite natural, donde podrán distinguir cráteres, sombras y relieves con mayor precisión.

Por qué se la llama “Luna Fría”

Normalmente, las Lunas llenas guardan nombres específicos aportados por las comunidades más antiguas y tradiciones indígenas, por lo general en función del período del año en el que tienen lugar. En el caso de la superluna que tendrá lugar este jueves, es posible escucharla nombrar como “Luna Fría”.

El nombre se origina de las tradiciones nativas americanas y se denomina así porque corresponde a una de las estaciones más frías del año en el hemisferio norte. También se la conoce como Luna de la Noche Larga porque se hace visible durante las noches más largas del año, cerca del solsticio de invierno, y permanece sobre el horizonte durante un período prolongado de tiempo.

Luna llena en Géminis: qué implicancias trae el fenómeno

Para el mundo astrológico, este fenómeno tiene ciertos impactos espirituales imposibles de ignorar. Ante la llegada de esta superluna, diversos astrólogos han compartido sus visiones acerca de este período y las recomendaciones para sacarle provecho.

En general, se cree que la Luna llena está asociada con la purificación, la transformación y el cierre de ciclos. Es por esto que meditar bajo la luz de esta última Luna llena puede ser favorable con respecto a los procesos de introspección, clarificación de pensamientos y emociones y despertar de la intuición.

Además, esta luna cae en el signo de Géminis, el cual está gobernado por los gemelos. Estos representan la dualidad, es decir, tanto los componentes físicos como los espirituales de cada ser. Es por esto que muchos consideran este momento como oportuno para hacerse preguntas acerca de lo que se quiere dejar atrás y lo que se quiere mantener de cara al nuevo año, tanto física como mentalmente.