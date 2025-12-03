La Capital | Información General | Superluna

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

La Luna llena en Géminis, conocida como Luna Fría, iluminará diciembre en su condición de superluna. Se trata de un fenómeno que no se repetirá de la misma forma hasta 2042

3 de diciembre 2025 · 10:39hs
La última superluna del año será visible durante la noche del 4 de diciembre

La última superluna del año será visible durante la noche del 4 de diciembre

Con diciembre llega la última superluna del año, un fenómeno imperdible para los amantes de la astronomía y astrología. Para coronar un ciclo de tres superlunas consecutivas, esta luna llena en Géminis, también conocida como Luna Fría, hará su aparición durante la primera semana del mes y despedirá el 2025 con todo su brillo.

Se llama "superluna" al evento astronómico en el que la Luna llena coincide con el punto de su órbita más próximo a la Tierra, lo que genera en ella un notable aumento de tamaño e intensidad en su brillo. En este caso, según expertos, la luna ofrecerá un tamaño de 7,9% más grande de lo normal y un 15% más brillante. Según informó el portal astronómico Starwalk, esta será la última superluna extrema hasta el 2042, por lo que se puede decir que la posición que adopte durante su noche será la más cercana al solsticio de invierno en los próximos 17 años.

Por esto, durante su noche, la luna llena de diciembre en su calidad de superluna será fácilmente visible desde casi cualquier punto de vista, siempre que el cielo se encuentre despejado. Además, por ser la última Luna llena del año y su concordancia con el signo Géminis, también estará cargada de significados astrológicos y espirituales.

>>Leer más: La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Cuándo será la última superluna del año

Tal como confirmó la Nasa, la última superluna del año será visible durante la noche del 4 de diciembre. Esta comenzará a hacerse ver después del anochecer y se mantendrá firme durante gran parte de la noche.

Esta superluna se podrá apreciar desde todo el hemisferio occidental, por lo que en Argentina se podrá disfrutar del espectáculo astronómico. Para una mejor visibilidad, es preciso que las condiciones meteorológicas acompañen con un cielo despejado.

Cómo ver la última superluna

La última Luna llena del año será una superluna destacada. Pero aunque su tamaño y brillo permitirán una vista clara de la misma, seguir algunas recomendaciones puede contribuir a que mejore su apreciación.

Así, para disfrutar de la Luna llena del Cazador se recomienda buscar un lugar abierto y con poca contaminación lumínica, como terrazas, plazas, parques o zonas alejadas de la ciudad, ya que las luces de las calles y edificios interfieren en la visión.

Además, algunos especialistas aconsejan buscar la luna en el horizonte apenas anochece o antes del amanecer ya que en estos momentos el efecto óptico la suele hacer parecer más grande.

Aunque su esplendor permitirá su apreciación a simple vista, quienes cuenten con binoculares o telescopios tendrán la oportunidad de disfrutar de una visión sumamente detallada del satélite natural, donde podrán distinguir cráteres, sombras y relieves con mayor precisión.

Por qué se la llama “Luna Fría”

Normalmente, las Lunas llenas guardan nombres específicos aportados por las comunidades más antiguas y tradiciones indígenas, por lo general en función del período del año en el que tienen lugar. En el caso de la superluna que tendrá lugar este jueves, es posible escucharla nombrar como “Luna Fría”.

El nombre se origina de las tradiciones nativas americanas y se denomina así porque corresponde a una de las estaciones más frías del año en el hemisferio norte. También se la conoce como Luna de la Noche Larga porque se hace visible durante las noches más largas del año, cerca del solsticio de invierno, y permanece sobre el horizonte durante un período prolongado de tiempo.

>>Leer más: La luna llena altera el ritmo del sueño, según un estudio realizado en Suiza

Luna llena en Géminis: qué implicancias trae el fenómeno

Para el mundo astrológico, este fenómeno tiene ciertos impactos espirituales imposibles de ignorar. Ante la llegada de esta superluna, diversos astrólogos han compartido sus visiones acerca de este período y las recomendaciones para sacarle provecho.

En general, se cree que la Luna llena está asociada con la purificación, la transformación y el cierre de ciclos. Es por esto que meditar bajo la luz de esta última Luna llena puede ser favorable con respecto a los procesos de introspección, clarificación de pensamientos y emociones y despertar de la intuición.

Además, esta luna cae en el signo de Géminis, el cual está gobernado por los gemelos. Estos representan la dualidad, es decir, tanto los componentes físicos como los espirituales de cada ser. Es por esto que muchos consideran este momento como oportuno para hacerse preguntas acerca de lo que se quiere dejar atrás y lo que se quiere mantener de cara al nuevo año, tanto física como mentalmente.

Noticias relacionadas
Se vienen nuevos montos máximos de facturación para todas las categorías del monotributo

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

disney celebra el mes de la navidad en brasil con un parque tematico gratuito

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

La fecha estimada de inauguración del nuevo puente es a principios de 2030

Construirán un nuevo puente internacional que unirá Argentina con Brasil

El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia que se cobra en junio y en diciembre

Empezó diciembre: hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Lo último

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Confiar de verdad es más que confiar

"Confiar de verdad" es más que confiar

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

El intendente firmó el acta este miércoles frente al Monumento a la Bandera y dijo que la resolución es un "grito de libertad responsable"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos
La Ciudad

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Ovación
Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos
Ovación

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Policiales
Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La Ciudad
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros