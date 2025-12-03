Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Policiales
Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut
Policiales
Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
La Ciudad
Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"
Salud
Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
LA CIUDAD
Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"
Política
El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política
Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
POLICIALES
Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
Información General
Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Policiales
Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Economía
El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía
El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
POLICIALES
Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
Politica
Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
La Ciudad
Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo
Policiales
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
La Ciudad
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
LA CIUDAD
Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
Economía
Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"