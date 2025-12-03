La Capital | Política | Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

La reemplazante de Patricia Bullrich dijo que el operativo en Rosario "no se descuida” y que se reunirá en la ciudad en breve con los funcionarios de Santa Fe

3 de diciembre 2025 · 11:08hs
La nueva y la saliente ministra de Seguridad

La nueva y la saliente ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich respectivamente

Alejandra Monteoliva asumió este martes como ministra de Seguridad de la Nación en reemplazo de Patricia Bullrich, y en sus primeras palabras como máxima autoridad de seguridad aseguró que el Plan Bandera es una prioridad.

La jura de este martes tuvo lugar en Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei y con la presencia de otros funcionarios del Gabinete nacional.

Tras la ceremonia, la funcionaria anunció que una de sus primeras acciones será viajar a Rosario para continuar el seguimiento del Plan Bandera, el operativo conjunto de las fuerzas federales y provinciales para la lucha contra el crimen organizado. “Sí, el Plan Bandera es una de nuestras prioridades”, afirmó al confirmar el viaje.

Alejandra Monteoliva arranca

La ministra remarcó que la presencia del gobierno nacional en Rosario será sostenida. “El seguimiento del Plan Bandera no se descuida en ningún momento”, señaló, al destacar que la continuidad del dispositivo será uno de los ejes de su gestión.

Monteoliva detalló que el trabajo en la ciudad se desarrolla “siempre con el comando unificado, con reuniones con los fiscales y con el ministro de Seguridad”, en referencia a la articulación permanente entre Nación y gobierno provincial.

image
Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva.

Javier Milei le tomó juramento a Alejandra Monteoliva.

Si bien no descartó la posibilidad de mantener un encuentro con el gobernador y autoridades provinciales durante la visita, desde Seguridad provincial aún no tenían ninguna información al respecto.

La "doctrina Bullrich"

Escoltada por la saliente ministra, Monteoliva aseguró que protagonizará una “continuidad del trabajo” con la profundización de lo que definió como “doctrina Bullrich”.

“Es la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, del despliegue en todo el país. Del trabajo con la lucha frente al narcotráfico y las organizaciones criminales. La doctrina Bullrich está más fuerte que nunca”, planteó.

