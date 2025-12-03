La Capital | Ovación | Central

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere para cubrir un puesto clave en River

El entrenador lo tiene entre sus preferidos desde hace tiempo y el millonario vendría por el jugador si no prosperan otras negociaciones.

3 de diciembre 2025 · 17:58hs
Marcelo Gallardo sigue a Franco Ibarra desde hace tiempo y considera la posibilidad de llevarse al volante de Central como refuerzo. 

River termina un pésimo año y necesita recomponerse. Para eso, el entrenador Marcelo Gallardo ya trabaja en la lista de jugadores con los que intentará reforzar el equipo. El técnico tiene una prioridad, que es reemplazar a Enzo Pérez, y entre los jugadores a los que apuntó hay una figura de Central.

En 2026 Gallardo ya no contará con varias de los futbolistas que integraron el plantel durante esta temporada, en la que River no ganó absolutamente nada. Se fueron varios históricos, incluídos algunos héroes de Madrid, y en las próximas semanas se sumarán otros.

El técnico millonario ya definió cuáles son los puestos en los que necesita reforzar al equipo: un marcador lateral izquierdo, dos volantes centrales, un volante ofensivo y un punta. Suenan muchos nombres y River ya inició conversaciones con los clubes donde juegan algunos de los futbolistas apuntados por el Muñeco.

Franco Ibarra, en la mira del Muñeco

Pero de todos los sectores de la cancha en los que Gallardo necesita refuerzos, hay uno que sobresale. Y es el lugar del volante central. El Muñeco tiene varios nombres en carpeta (Fausto Vera, Aníbal Moreno y Santiago Ascacíbar, entre ellos) y con alguno de ellos ya hay negociaciones en marcha.

Sin embargo, hay otro futbolista que está en la mira de Gallardo, y no desde ahora: es Franco Ibarra, el muy buen volante de Central que tuvo un gran desempeño a lo largo del año. El jugador nacido en Victoria se consolidó como titular indiscutido en el equipo de Ariel Holan y fue una de sus figuras. En Arroyito todos saben que en algún momento otro equipo pondría sus ojos sobre él y ese momento parece haber llegado.

Gallardo tiene en la mira a Franco Ibarra desde hace tiempo y lo considera una alternativa para el caso de que River no cierre a otros nombres

Aunque algún periodista muy conocedor del mundo River ya dijo que el Millonario inició conversaciones con Central para llevarse a Ibarra, no hay información oficial ni certezas sobre el tema. En cambio, se sabe desde hace bastante que el jugador le gusta a Gallardo y que, en caso de no prosperar las otras negociaciones en marcha (Vera, Moreno y Ascacíbar), el club de Núñez podría apretar el acelerador por el cinco canalla.

