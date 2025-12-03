La Capital | Ovación | Rosario

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

El acto inaugural será este jueves a la 19.30 en el estadio cubierto de Newell's y la selección de Rosario debutará ante la Liga Tucumana, a las 21

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

3 de diciembre 2025 · 18:16hs
Las rosarinas.  El plantel de futsal femenino que jugarán el torneo nacional de selecciones desde este jueves.   

Las rosarinas.  El plantel de futsal femenino que jugarán el torneo nacional de selecciones desde este jueves.   
Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Desde este jueves hasta el lunes feriado, Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025, evento que cerrará el año deportivo del Consejo Federal. El gran evento será el centro del país en esta disciplina y en este marco la selección de Rosario presentó a las 13 futbolistas que defenderán los colores rojiblancos en el campeonato.

Este miércoles en la sede de la calle San Lorenzo se realizará la reunión entre los entrenadores y organizadores.

En el estadio de Newell's se jugarán todos los partidos

El certamen nacional se disputará en el estadio cubierto de Newell’s, contará con participaciones de ocho selecciones de diferentes puntos del país y se dividen en dos grupos de 4 equipos.

“Rosario será el epicentro del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal, que tendrá una gran convocatoria. Esta disciplina viene con un crecimiento muy importante en los últimos años y en esta ocasión con nuestra selección vamos a dejar bien parado a la Asociación Rosarina”, confió Marcelo Nardone, referente de la actividad a nivel local.

Leer más: El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

El puntapié inicial

El certamen organizado por el Consejo Federal de Fútbol y la Asociación Rosarina de Fútbol, el puntapié inicial este jueves a las 13.30 entre la Liga Tucumana v. Liga Sanjuanina.

A las 15.30 será el turno del segundo partido que jugarán la Liga de Ushuaia v. Liga de Fútbol de Bariloche y a las 17.30, Liga de Santa Elena (Entre Ríos) v. Liga de Villa Mercedes.

El acto inaugural será a las 19.30

Por parte a las 19.30 del jueves se realizará el acto inaugural con todas las selecciones y a las 21 será la presentación de la selección Rosarina v. Liga de Posadas (Misiones).

Las rosarinas luego jugará este viernes a las 21 ante las tucumanas y cerrará la fase de grupos ante San Juan también a las 21. Leandro Maurino es el técnico responsable de equipo rosarino y lo acompañan Edgardo Martínez (ayudante de campo), Andrés Goñi (PF), Facundo Marín (entrenador de arqueros) y Joaquín Vizcarra (kinesiólogo).

El plantel femenino de la Rosarina

Micaela Fernández (Provincial); Victoria Drigo (Maristas); Carolina Sironi, Antonela Peralta y Mariana Semino (Horizonte); Lis Cacciola y Zoe Asencio (Sagrado Corazón); Guadalupe Villagra y Belén Tavella (Unión Americana); Luciana Peroni y Gina Fermanelli (Parquefield); Sol López (Social Lux) y Gimena Chan (Central Córdoba).

La final será el lunes a las 12

Los partidos semifinales se disputarán el domingo a las 19 y 21. Y la final el lunes 8 feriado a las 12.

Noticias relacionadas
El Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde fue atendido el hombre herido.

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica

La obra de danza La poesía está en las calles se podrá ver este sábado 6 de diciembre y es parte de la agenda de teatro rosarino del finde

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Una noche inolvidable en La Comedia en el ciclo Entre Cuerdas y Letras

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Lo último

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Bajo sospecha por narcotráfico: Lorena Villaverde renunció a asumir en el Senado, pero seguirá en Diputados

Bajo sospecha por narcotráfico: Lorena Villaverde renunció a asumir en el Senado, pero seguirá en Diputados

La CGT consideró insuficiente y desconectado de la realidad el nuevo salario mínimo

La CGT consideró "insuficiente y desconectado de la realidad" el nuevo salario mínimo

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta y la mujer, que inicialmente había quedado demorada, fue detenida ahora junto a otra joven. La causa está en etapa de peritajes y la autopsia será clave para confirmar cómo murió.
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Pagá o matamos a tu familia: 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ovación
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River
OVACIÓN

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Súper jueves preelectoral en Newells: se define la cantidad de candidatos a presidente

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Policiales
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Pagá o matamos a tu familia: 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

"Pagá o matamos a tu familia": 15 años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La Ciudad
El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento
La Ciudad

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores