El acto inaugural será este jueves a la 19.30 en el estadio cubierto de Newell's y la selección de Rosario debutará ante la Liga Tucumana, a las 21

Las rosarinas . El plantel de futsal femenino que jugarán el torneo nacional de selecciones desde este jueves.

Desde este jueves hasta el lunes feriado, Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025, evento que cerrará el año deportivo del Consejo Federal . El gran evento será el centro del país en esta disciplina y en este marco la selección de Rosario presentó a las 13 futbolistas que defenderán los colores rojiblancos en el campeonato.

Este miércoles en la sede de la calle San Lorenzo se realizará la reunión entre los entrenadores y organizadores.

El certamen nacional se disputará en el estadio cubierto de Newell’s, contará con participaciones de ocho selecciones de diferentes puntos del país y se dividen en dos grupos de 4 equipos.

“Rosario será el epicentro del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal, que tendrá una gran convocatoria. Esta disciplina viene con un crecimiento muy importante en los últimos años y en esta ocasión con nuestra selección vamos a dejar bien parado a la Asociación Rosarina”, confió Marcelo Nardone, referente de la actividad a nivel local.

El puntapié inicial

El certamen organizado por el Consejo Federal de Fútbol y la Asociación Rosarina de Fútbol, el puntapié inicial este jueves a las 13.30 entre la Liga Tucumana v. Liga Sanjuanina.

A las 15.30 será el turno del segundo partido que jugarán la Liga de Ushuaia v. Liga de Fútbol de Bariloche y a las 17.30, Liga de Santa Elena (Entre Ríos) v. Liga de Villa Mercedes.

El acto inaugural será a las 19.30

Por parte a las 19.30 del jueves se realizará el acto inaugural con todas las selecciones y a las 21 será la presentación de la selección Rosarina v. Liga de Posadas (Misiones).

Las rosarinas luego jugará este viernes a las 21 ante las tucumanas y cerrará la fase de grupos ante San Juan también a las 21. Leandro Maurino es el técnico responsable de equipo rosarino y lo acompañan Edgardo Martínez (ayudante de campo), Andrés Goñi (PF), Facundo Marín (entrenador de arqueros) y Joaquín Vizcarra (kinesiólogo).

El plantel femenino de la Rosarina

Micaela Fernández (Provincial); Victoria Drigo (Maristas); Carolina Sironi, Antonela Peralta y Mariana Semino (Horizonte); Lis Cacciola y Zoe Asencio (Sagrado Corazón); Guadalupe Villagra y Belén Tavella (Unión Americana); Luciana Peroni y Gina Fermanelli (Parquefield); Sol López (Social Lux) y Gimena Chan (Central Córdoba).

La final será el lunes a las 12

Los partidos semifinales se disputarán el domingo a las 19 y 21. Y la final el lunes 8 feriado a las 12.