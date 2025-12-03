La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Al entrenador se le vence el contrato a fines de diciembre y se espera que en los próximos días el club de Arroyito anuncie la renovación del vínculo

Elbio Evangeliste

3 de diciembre 2025 · 06:00hs
Ariel Holan tiene el respaldo de los números. El DT tiene una efectividad mato al 60 por ciento.

Mucho se habló en estos días y se seguirá hablando de los futbolistas a los que se les vence el contrato a fin de año, pero hay otro personaje que está en la misma sintonía. Se trata de Ariel Holan, sobre quien no hay prácticamente dudas de que firmará un nuevo vínculo con Central para seguir a cargo del equipo.

En un escenario de absoluta lógica la continuidad de Holan no estaría en discusión por los números que lo respaldan y por ese muy buen año que tuvo Central desde lo futbolístico.

Antes del partido contra Independiente, Holan dio una conferencia de prensa haciendo una especie de balance de lo que había sido el año, pero sobre todo el segundo semestre de este 2025, y allí al técnico se le preguntó sobre su futuro. Más específicamente si había mantenido ya alguna charla con la dirigencia por la renovación del contrato. El entrenador fue contundente en su respuesta y dijo que no era momento para hablar de eso, que lo único que tenía en mente era las instancias finales del torneo Clausura que se le avecinaban al Canalla.

La estación del Clausura ya pasó en Arroyito

Lo cierto es que esa estación ya pasó, el equipo quedó afuera en los octavos de final y desde ese momento las partes, con la angustia lógica por la temprana eliminación, ya tenían el camino allanado para sentarse a hablar sobre el nuevo vínculo.

Holan4
A juzgar por lo que fue el año futbolístico del Canalla, lo que se espera es que en cualquier momento aparezca la confirmación por parte del club sobre la continuidad del entrenador. Es que no hay ningún indicio que indique lo contrario.

Como se dijo, los números le dan la derecha al técnico. Central fue el mejor del año en cuanto a sumatoria de puntos, pese a que no le alcanzó para lograr el título ni en el Apertura ni en el Clausura. Ahora, por esos muy buenos números fue que la Liga Profesional premió al equipo como campeón de la Liga 2025. Oficialmente ya tiene un título más sobre sus hombros.

Central, a la Copa Libertadores

En el medio un detalle que no debe ser pasado por alto. Holan es el técnico que hizo que Central se clasificara directamente a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Para semejante desafío, nada mejor que contar con un entrenador que conozca al dedillo al plantel que va a afrontar esa competencia.

Hay un punto que también juega a su favor y que la dirigencia, en especial el presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano, siempre destacaron y tiene que ver con el hecho de haber mostrado predisposición para tomar el equipo en el final de la temporada 2024, cuando quedaban cinco partidos por disputar.

Holan2
En ese momento arrancó el ciclo de Holan en Central, con esos cinco encuentros en los que logró dos victorias, un empate y dos derrotas. Fue la previa de este gran 2025 que tuvo el Canalla.

Es que Central fue el equipo que más puntos (35) sumó en el Apertura y repitió (con 31) en el Clausura. En la columna del debe figuran las dos eliminaciones tempranas en las instancias finales: en cuartos de final en el primer semestre y en octavos ahora. No fue bueno lo que su equipo hizo en Copa Argentina, donde después de vencer a Los Andes por los 32avos de final cayó en 16avos ante Unión, por penales.

Los partidos del DT

En total, Holan lleva dirigidos 42 partidos en Central, de los cuales el Canalla ganó 22, empató 14 y perdió tan solo 6. Tiene una efectividad del 63,5 por ciento.

Con ese currículum bajo el brazo, Holan se sienta a negociar con la dirigencia canalla para darle forma a lo que será un nuevo contrato. Y, se insiste, nada hace presagiar que el resultado no sea otro que el del anuncio de la continuidad del entrenador.

Todo parece indicar que es cuestión de tiempo para que Central apele a sus redes sociales y anuncie que habrá Ariel Holan al menos hasta diciembre de 2026.

