Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (Odsa-UCA) presentará este jueves 4 de diciembre el informe “Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición”. Además de difundir los datos de pobreza a nivel anual la UCA implementará nuevos indicadores sobre estrés psicológico, social y económico. Anticiparon que estos parámetros permiten “comprender los efectos de la coyuntura reciente y la evolución de deudas estructurales persistentes en la sociedad argentina”, según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. La presentación contará con la participación de Agustín Salvia, director del Observatorio, y el equipo de investigadores del Odsa: Solange Rodríguez Espínola, Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Eduardo Donza. Se realizará, a las 11, a través del canal de YouTube de la Universidad Católica.