Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

El equipo de tenis argentino comandado por Javier Frana se enfrentará en febrero a Corea del Sur por la primera ronda de la Copa Davis.

Mientras Italia iba camino a su coronación en la Copa Davis el fin de semana, se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026. El equipo comandado por Javier Frana se enfrentará en febrero a Corea del Sur por la primera ronda y en caso de avanzar, Los Halcones serán locales ante el ganador de Países Bajos e India.

El cruce se jugará el 6 y 7 o el 7 y 8 de febrero (según la elección del país anfitrión) y sobre la superficie que disponga el conjunto surcoreano, que viene de superar por 3-1 a Kazajistán como local en el Grupo Mundial I, en septiembre.

En caso de avanzar en febrero, donde se enfrentarán 26 naciones bajo formato local/visitante, Los Halcones jugarán de local, en septiembre, ante el vencedor de Países Bajos o India .

Detalles de la disputa de la Copa Davis

Cada eliminatoria de la primera ronda de los Qualifiers consta de dos partidos individuales el primer día y un partido de dobles seguido de dos singles el segundo día.

Los países ganadores avanzarán a la segunda ronda de los clasificatorios, a disputarse en septiembre (entre el 18 y 19 o el 19 y 20, según programación).

Por su parte, los equipos que pierdan deberán competir en las eliminatorias del Grupo Mundial I, también en septiembre.