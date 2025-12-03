Cómo fue la persecución policial a la pareja con un niño que les encontraron drogas en el auto

Chocaron a una moto en Circunvalación y Eva Perón y huyeron. Al ser detenidos en zona oeste les encontraron dos mil dosis de cocaína y 250 de marihuana.

A media mañana del miércoles, cerca de las 10.30, una familia compuestas por los padres y un niño de 2 años que se trasladaba en un Chevrolet Astra tuvo una colisión con una moto en Circunvalación y Eva Perón.

En la moto viajaba una pareja y una vez sucedido el hecho los que iban en el auto huyeron. La policía comenzó a patrullar la zona y minutos más tarde en Guatemala al 596 bis interceptaron el auto con un hombre, una mujer y un niño a bordo y al inspeccionarlo encontraron varias bolsas de nylon con más de dos mil dosis de cocaína listas para su comercialización y material vegetal de lo que podría ser marihuana , fraccionados en distintas bolsas individuales, conteniendo aproximadamente un total de 250 dosis aproximadamente.

Los efectivos demoraron así a Daniel G; de 47 años y con domicilio en la localidad de Fray Luis Beltrán y a Aldana Belén A., de 29 en tanto el niño, de alrededor de dos años quedó en resguardo judicial.

Durante el patrullaje realizado luego del choque una patrulla se encontraba recorriendo la avenida Juan José Paso y al llegar a Nicaragua observan un hombre en moto detrás de un automóvil, quien por medio de insistentes señas les indica que ese auto, un Chevrolet Astra con dominio ostensible HJL-420, habría ocasionado el accidente de Circunvalación y habría huido.

No se sabe por qué la moto lo perseguía pero se especula que podría ser un acto de civilidad. La policía comenzó a seguir con balizas y sirenas al auto, que no detiene su marcha.

Incrementa su velocidad y continúa su fuga. En French y Guatemala se incrementa la persecución hasta detenerlos en Guatemala al 500 bis e identificar a la pareja y al niño.

Bolsas negras

En la primera revisión observan dos bolsas negras dentro del auto y en presencia de un testigo ocasional las abren y encuentran varios envoltorios de nylon, conteniendo en su interior material polvoriento blanquecino, de lo que podría ser clorhidrato de cocaína, aproximadamente más de dos mil dosis, como así también material vegetal de lo que podría ser marihuana, fraccionados en distintas bolsas individuales, conteniendo un total de 250 dosis.

Se comunican con la unidad móvil sobre Circunvalación y Perón, que estaba asistiendo a la pareja que se trasladaban en la moto en el momento del accidente y constatan que era un auto con las mismas características al que atropelló a la pareja herida, un Chevrolet Astra color champagne. El Chevrolet en cuestión presentaba daños en su parabrisas y paragolpe delantero, como así también, que se trasladaban con un menor de edad. Luego los policías informaron a Fiscalía del extraño sucesos en que se secuestró una cantidad importante de estupefacientes.∏