Quentin Tarantino reveló su Top 10 de películas de este siglo, que incluye a "Toy Story 3"

La lista del director está encabezada por “La caída del Halcón Negro”, de Ridley Scott

El director Quentin Tarantino eligió sus diez películas favoritas del siglo XXI, en una lista ecléctica con algunos títulos que sorprenden por estar muy lejos de su estilo, como el filme de animación "Toy Story 3".

El realizador ya había iniciado su Top 20 en el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis, donde incluyó entre el puesto 11 y 20 películas como "West Side Story", de Steven Spielberg, "Jackass: The Movie", de Jeff Tremaine, y "Escuela de rock", de Richard Linklater.

Se impuso a sí mismo solamente tres reglas: debe ser una película estrenada este siglo, solamente podía elegir un filme por director, y tenía que realizar la lista “de memoria. Si no lo recuerdo, no entra. Tiene que ser memorable”.

Fue así que reveló que su favorita del siglo es "La caída del Halcón Negro", de Ridley Scott. “Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure. La volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película, me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria”, sostuvo.

Tarantino sorprendió con el segundo puesto, donde ubicó a “Toy Story 3”, de Lee Unkrich. “Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto. Es simplemente extraordinaria, casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran”, argumentó.

Las siguientes de su lista son más previsibles: “Perdidos en Tokio”, de Sofia Coppola; “Dunkerque”, de Christopher Nolan; “Petróleo sangriento”, de Paul Thomas Anderson; y “Zodíaco”, de David Fincher.

La lista completa es la siguiente:

1.- “La caída del Halcón Negro” (2001), de Ridley Scott

2.- “Toy Story 3” (2010), de Lee Unkrich

3.- “Perdidos en Tokio” (2003), de Sofia Coppola

4.- “Dunkerque” (2017), de Christopher Nolan

5.- “Petróleo sangriento” (2007), de Paul Thomas Anderson

6.- “Zodíaco” (2007), de David Fincher

7.- “Imparable” (2010), de Tony Scott

8.- “Mad Max: Furia en el camino” (2015), de George Miller

9.- “El despertar de los muertos” (2004), de Edgar Wright

10.- "Medianoche en Paris” (2011), de Woody Allen