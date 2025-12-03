La Capital | Policiales | hombre

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36: investigan homicidio

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta y la mujer, que inicialmente había quedado demorada, fue detenida ahora junto a otra joven. La causa está en etapa de peritajes y la autopsia será clave para confirmar cómo ocurrió la muerte.

3 de diciembre 2025 · 19:35hs
Dos mujeres fueron detenidas en el marco de la investigación por la muerte de un Carlos Alberto Royer de 78 años en su departamento del barrio República de la Sexta. Una es su pareja de 36 años, identificada por sus iniciales MSM, y la otra es JA, de 27. Ambas serán imputadas, en principio por homicidio calificado, en una audiencia prevista para este viernes.

Royer fue hallado muerto el pasado 28 de octubre en un edificio de La Paz 700. Fue MSM quien llamó a la policía y denunció que su marido había llegado a su casa acompañado por otro hombre que en un momento le pegó a ella en la cabeza y la dejó inconsciente. Y que luego de reponerse del desmayo encontró a su marido muerto.

La mujer quedó demorada pero dos días después recuperó la libertad. Hasta que en las últimas horas el fiscal Luis Schiappa Pietra ordenó su detención. La orden incluyó el arresto de JA.

Fuentes policiales indicaron que la pareja de la víctima fue detenida en Rosario cuando ingresaba a la sede de la Defensoría del Pueblo mientras que la otra mujer cayó en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, capturada por personal de la policía bonaerense.

A partir de algunas inconsistencias en su relato, la pareja de Royer estuvo siempre bajo la lupa de los investigadores. Primero la demoraron pero, sin elementos para dejarla detenida, la mujer de 36 años fue liberada. El fiscal Schiappa Pietra esperó los resultados de diversas medidas que ordenó para avanzar en la investigación —relevamiento de pericias, levantamiento de rastros, testimonios de vecinos y allegados—, y ayer tomó la decisión de requerir la detención de ambas mujeres.

En su versión inicial MSM había contado que Royer había llegado al departamento acompañado por un hombre que en un momento le pegó a ella en la cabeza y la hizo desmayar. Según esa versión, cuando ella recobró el conocimiento se encontró con su marido tendido en el suelo sin vida y que el agresor ya se había ido. En ese marco llamó a la policía.

Las fuentes consultadas también indicaron que en el departamento de La Paz al 700 no había signos de violencia o de desorden. Mientras se aguardan los resultados de la autopsia, el examen que confirmará la causa de muerte. Según fuentes judiciales, el cadáver de Carlos presentaba diversas lesiones y politraumatismos. Entre ellos, un golpe en el cráneo que habría sido causado con un objeto contundente.

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta y la mujer, que inicialmente había quedado demorada, fue detenida ahora junto a otra joven. La causa está en etapa de peritajes y la autopsia será clave para confirmar cómo murió.
