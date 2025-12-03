La Capital | Ovación | Newell's

Súper jueves preelectoral en Newell's: atentos al juez y se define la cantidad de candidatos a presidente

El jueves vence el plazo para presentar las listas definitivas de los postulantes a ocupar la nueva comisión directiva de Newell's. Se vota el 14 de diciembre.

3 de diciembre 2025 · 16:19hs
Los socios de Newells irán a las urnas el domingo 14 de diciembre.

Los socios de Newell's irán a las urnas el domingo 14 de diciembre.

El mundo Newell's conocerá este jueves después de las 19 a las listas definitivas de los candidatos que aspirarán a conducir los destinos del club del Parque por los próximos cuatro años. Allí se sabrá finalmente cuántas agrupaciones se presentarán para ocupar los cargos de la nueva comisión directiva y si habrá alguna fusión entre ellas.

Este paso marcará la recta final rumbo a las elecciones del domingo 14 de diciembre. Por su parte este miércoles se realizó una reunión en el club con la junta electoral y la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) para organizar los detalles del operativo en el día de la votación, en cuanto a la seguridad privada y pública y lo que será el procedimiento policial para la jornada de los comicios.

La junta electoral rojinegra está preparada para recibir este jueves antes de las 19 a las agrupaciones que presenten formalmente las listas definitivas con los 26 postulantes a conformar la próxima comisión directiva.

Allí se procederá a verificar la nómina de cada lista en cuanto a la calidad estatutaria de los socios que la integran y si está todo okey la junta electoral la oficializará de inmediato. Si hay algún cargo que es revisado, hay un plazo para modificarlo a la brevedad.

Leer más: Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Son 28 socios los que pueden votar en Newell's

La comisión electoral rojinegra oficializó a cinco agrupaciones que juntaron los avales para participar de los comicios. Igual podrían presentarse todas o que haya alguna fusión entre las agrupaciones, lo que se conocerá el jueves. Hay charlas contrarreloj que pueden modificar el escenario en la cantidad de candidatos.

Ya se dispuso que están en condiciones de sufragar unos 28 mil socios leprosos. Hay que recordar que para poder votar los asociados deben tener más de 18 años, dos años de antigüedad y la cuota al día. El domingo 14 de diciembre habrá 28 mesas de votación en el estadio cubierto del parque Independencia.

Leer más: Todavía no volvió a Newell's de un club en el que estuvo a préstamo y fue campeón y ya lo quiere otro equipo

El escenario de los nombres antes de la oficialización

Hasta el momento las agrupaciones oficializadas que pueden presentar listas son: Unen, que lleva a la presidencia a Ignacio Boero; Frente Rojinegro, que postula a Cristian D'Amico; Fuerza Leprosa, con Julián González, que aún no fue habilitado para postularse a presidente y fue a la Justicia; Movimiento1974, que propone para el máximo cargo a Ignacio Grivarello; y la Agrupación 8 de Marzo, en la que uno de los referentes es Guillermo Muñoz.

Este jueves cada agrupación o alianza deberá informar la nómina completa con los nombres propios de los 26 candidatos que integran la lista definitiva. Esta será evaluada y avalada o no por la junta electoral para oficializarla.

Y diez días después, el 14 de diciembre, será el turno del acto democrático más importante del club: la votación.

La situación de Julián González

En cuanto a Julián González, resta conocer a la brevedad la respuesta de la Justicia ordinaria por si lo habilita para poder presentarse como candidato a presidente, ya que la junta electoral de Newell's no lo autorizó, debido a que a su criterio no cumplía con la antigüedad necesaria.

Igualmente, en caso de que González no sea habilitado, su agrupación presentará otro candidato al máximo cargo rojinegro. En ese caso, González podría ir en la lista de vice segundo para abajo.

Luego de que las listas estén oficializadas se procederá a presentar el proyecto de voto de cada agrupación y se deberá cumplir con los criterios estatutarios.

