Tenis: Argentina visitará a Corea del Sur en el debut de la Copa Davis 2026

El equipo argentino de tenis, eliminado en la reciente edición de la Davis en los cuartos de final, deberá jugar en Asia en el mes de febrero

Francisco Cerúndolo es la primera raqueta del equipo argentino de tenis de la Davis.

El equipo argentino de tenis de la Copa Davis , eliminado en los cuartos de final de la reciente edición, debutará la próxima temporada en condición de visitante frente a Corea del Sur , según determinó el sorteo. La cita en el país asiático será del 6 al 8 o del 7 al 8 febrero. La fecha y el destino no son nada cómodos porque en ese momento la mayoría de los representantes del tenis nacional se encontrarán disputando la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

"Nos tocó con Corea, un viajecito largo. Pero ganando nos tocaría luego de local, viéndole el lado positivo", declaró el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, a radio La Red.

"Hay que ir a jugar a Corea y hay que ganar. Los viajes más largos que nos podía tocar eran Corea y Japón, con el sorteo de localía. Así que habrá que empezar el año viajando” , añadió el dirigente.

El formato de disputa será igual a la Copa Davis que acaba de culminar, con la coronación de Italia sobre España. Se jugará una primera ronda del Qualifiers (6-7 o 7-8 de febrero) y una segunda ronda (18-19 o 19-20 de septiembre), con los vencedores de la anterior. La elección de las fechas de cada ronda dependerá del país sede.

Argentina, eliminada por Alemania

Los vencedores de la segunda ronda jugarán el Final 8, como lo hizo este año el equipo argentino, eliminado en cuartos de final al perder con Alemania por 2 a 1.

En este Final 8, el equipo capitaneado por Javier Frana estuvo integrado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Italia, como país anfitrión, jugará directamente el Final 8, mientras que España comenzará participar directamente en la segunda ronda por ser el finalista de la Davis que culminó este fin de semana.

