Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

El intendente firmó el acta este miércoles frente al Monumento a la Bandera y dijo que la resolución es un "grito de libertad responsable"

A partir de la reciente reforma constitucional de Santa Fe, este miércoles se promulgó la autonomía municipal de Rosario . El intendente Pablo Javkin encabezó la ceremonia a primera hora de la mañana y destacó que la declaración es "un sueño de grandeza, un acto de necesidad" .

"La firma que pondré hoy es mucho más que un poco de tinta esparcida porque el papel contiene letras que sellan el fin de una deuda y anuncian el inicio de una nueva era ", sostuvo el jefe del Palacio de los Leones. Así se refirió al documento oficial presentado en el Monumento Nacional a la Bandera con una puesta de alto valor histórico.

Como máxima autoridad del Poder Ejecutivo local, el funcionario convocó a todas las fuerzas vivas frente al río Paraná. Ni bien comenzó su discurso, manifestó: "Hoy, reunidos en esta proa que simboliza el rumbo de la patria, quiero pedirles que sean testigo y parte de uno de los momentos más trascendentes de la historia de nuestra ciudad ".

"Llegó el tiempo que pone fin, de una vez y para siempre, a tutelas innecesarias, trámites anacrónicos y límites que no tienen sentido ", manifestó el exdiputado nacional. Así anunció el inicio de la era de la "autonomía, inmediata, plena, definitiva".

Javkin confirmó que el cambio normativo ya está en marcha con las primeras medidas que habilitó la convención reformadora de la Constitución de Santa Fe y la ordenanza aprobada el último jueves en el Concejo Municipal. Al respecto, manifestó: "El sueño de quienes imaginaron una Rosario libre y moderna hoy es realidad y es para siempre".

El acto comenzó pasadas las 8.30 de la mañana con Ike Parodi a cargo de interpretar el Himno Nacional. Después de la presentación del cantante, el titular del Poder Ejecutivo leyó el mensaje frente a distintos referentes políticos y sociales de la ciudad. Entre ellos se cuenta su antecesora Mónica Fein, la primera y única mujer que ocupó el cargo hasta el momento. También hubo una mención especial sobre el saludo de Horacio Usandizaga, que asumió esa responsabilidad en 1983 con el regreso de la democracia.

El intendente firmó el decreto frente al Mástil Mayor con una propuesta inspirada en distintos elementos históricos. El documento se colocó sobre una mesa diseñada por Ángel Guido, uno de los creadores del Monumento a la Bandera. Entre otros objetos, allí se colocaron un tintero perteneciente al exgobernador Nicasio Oroño, la Carta Orgánica de 1933 y la medalla del bicentenario de 1925 del Círculo Numismático de Rosario, acompañada por la del tricentenario.

Un grito de libertad responsable

Javkin sostuvo que la promulgación hace realidad "un sueño que tiene más de un siglo, nacido en las ansias de progreso de un puñado de visionarios que vislumbraron que el futuro del mundo estaba en las ciudades". También la definió como "un grito de libertad responsable que hoy se hace letra para siempre".

"Bienvenidos al día en que aquel Pago de los Arroyos, hoy nuestra bella e indómita Rosario, pasa a ser de una vez y para siempre ciudad autónoma", expresó el funcionario sobre avenida Belgrano. En cuanto a lo que resta, sostuvo que la ciudad "empieza a transitar el camino hacia la paz" y añadió: "Aunque todavía falta, no vamos a rendirnos, porque la gente buena siempre le gana a la mala".

Pablo Javkin Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

En el cierre del discurso, el jefe del Palacio de los Leones anunció el cumplimiento del "mandato histórico de la generación del tricentenario" con la declaración de autonomía. "Desde hoy, cada timbre de las escuelas, cada campana de los templos, cada sirena de los barcos que salen del puerto, cada despertador que suene al amanecer, lo harán marcando el pulso de la mayoría de edad al fin conquistada", aseveró.

Javkin sostuvo que Rosario "nació resistiendo y se hizo enorme a fuerza de tesón y coraje". Dentro de esa lecturar histórica mencionó el aporte de distintos antecesores, desde Luis Lamas hasta Miguel Lifschitz, pasando por Luis Cándido Carballo, Miguel Culaciati y Hermes Binner.

¿Qué cambia con la autonomía municipal?

A partir de la publicación en el Boletín Oficial, Rosario amplía su competencia plena para distintas acciones que antes requerían la intervención del gobierno de Santa Fe. Entre ellas se incluyen la gestión de terrenos baldíos, el arbolado público, la mesa de negociación paritaria con los trabajadores municipales, la subasta o reutilización de los vehículos del corralón municipal y la emisión de bonos y letras para hacer obras.

Las ordenanzas aprobadas por el Concejo en la semana anterior también permitieron dar el primer paso hacia la designación de 28 convencionales estatuyentes. Este cuerpo será elegido en 2027 para redactar la Carta Orgánica Municipal.

El proceso que se pondrá en marcha dentro de dos años será similar al que derivó en la reforma de la Constitución de Santa Fe. Las personas convocadas a través del voto popular definirán el nuevo marco institucional y administrativo para el funcionamiento de la ciudad. Esto incluye distintos aspectos del funcionamiento del Estado, desde la cuestión financiera hasta la duración de los mandatos y las formas de participación en el gobierno.

En cuanto a otros posibles cambios en carpeta, Javkin aclaró: "Nunca estoy a favor de las policías municipales". A continuación destacó la mejora de los últimos años en la política de seguridad. "Hoy no queda impune nadie", sentenció.