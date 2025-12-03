La Capital | La Ciudad | Autonomía municipal

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

El intendente firmó el acta este miércoles frente al Monumento a la Bandera y dijo que la resolución es un "grito de libertad responsable"

3 de diciembre 2025 · 09:45hs
La autonomía municipal se promulgó frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La autonomía municipal se promulgó frente al Monumento Nacional a la Bandera.

A partir de la reciente reforma constitucional de Santa Fe, este miércoles se promulgó la autonomía municipal de Rosario. El intendente Pablo Javkin encabezó la ceremonia a primera hora de la mañana y destacó que la declaración es "un sueño de grandeza, un acto de necesidad".

"La firma que pondré hoy es mucho más que un poco de tinta esparcida porque el papel contiene letras que sellan el fin de una deuda y anuncian el inicio de una nueva era", sostuvo el jefe del Palacio de los Leones. Así se refirió al documento oficial presentado en el Monumento Nacional a la Bandera con una puesta de alto valor histórico.

Como máxima autoridad del Poder Ejecutivo local, el funcionario convocó a todas las fuerzas vivas frente al río Paraná. Ni bien comenzó su discurso, manifestó: "Hoy, reunidos en esta proa que simboliza el rumbo de la patria, quiero pedirles que sean testigo y parte de uno de los momentos más trascendentes de la historia de nuestra ciudad".

Javkin promulgó la autonomía municipal

"Llegó el tiempo que pone fin, de una vez y para siempre, a tutelas innecesarias, trámites anacrónicos y límites que no tienen sentido", manifestó el exdiputado nacional. Así anunció el inicio de la era de la "autonomía, inmediata, plena, definitiva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1996188150431895909&partner=&hide_thread=false

Javkin confirmó que el cambio normativo ya está en marcha con las primeras medidas que habilitó la convención reformadora de la Constitución de Santa Fe y la ordenanza aprobada el último jueves en el Concejo Municipal. Al respecto, manifestó: "El sueño de quienes imaginaron una Rosario libre y moderna hoy es realidad y es para siempre".

>> Leer más: Rosario dio un paso fundamental y declaró la autonomía municipal

El acto comenzó pasadas las 8.30 de la mañana con Ike Parodi a cargo de interpretar el Himno Nacional. Después de la presentación del cantante, el titular del Poder Ejecutivo leyó el mensaje frente a distintos referentes políticos y sociales de la ciudad. Entre ellos se cuenta su antecesora Mónica Fein, la primera y única mujer que ocupó el cargo hasta el momento. También hubo una mención especial sobre el saludo de Horacio Usandizaga, que asumió esa responsabilidad en 1983 con el regreso de la democracia.

El intendente firmó el decreto frente al Mástil Mayor con una propuesta inspirada en distintos elementos históricos. El documento se colocó sobre una mesa diseñada por Ángel Guido, uno de los creadores del Monumento a la Bandera. Entre otros objetos, allí se colocaron un tintero perteneciente al exgobernador Nicasio Oroño, la Carta Orgánica de 1933 y la medalla del bicentenario de 1925 del Círculo Numismático de Rosario, acompañada por la del tricentenario.

Un grito de libertad responsable

Javkin sostuvo que la promulgación hace realidad "un sueño que tiene más de un siglo, nacido en las ansias de progreso de un puñado de visionarios que vislumbraron que el futuro del mundo estaba en las ciudades". También la definió como "un grito de libertad responsable que hoy se hace letra para siempre".

"Bienvenidos al día en que aquel Pago de los Arroyos, hoy nuestra bella e indómita Rosario, pasa a ser de una vez y para siempre ciudad autónoma", expresó el funcionario sobre avenida Belgrano. En cuanto a lo que resta, sostuvo que la ciudad "empieza a transitar el camino hacia la paz" y añadió: "Aunque todavía falta, no vamos a rendirnos, porque la gente buena siempre le gana a la mala".

Pablo Javkin

En el cierre del discurso, el jefe del Palacio de los Leones anunció el cumplimiento del "mandato histórico de la generación del tricentenario" con la declaración de autonomía. "Desde hoy, cada timbre de las escuelas, cada campana de los templos, cada sirena de los barcos que salen del puerto, cada despertador que suene al amanecer, lo harán marcando el pulso de la mayoría de edad al fin conquistada", aseveró.

>> Leer más: Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Javkin sostuvo que Rosario "nació resistiendo y se hizo enorme a fuerza de tesón y coraje". Dentro de esa lecturar histórica mencionó el aporte de distintos antecesores, desde Luis Lamas hasta Miguel Lifschitz, pasando por Luis Cándido Carballo, Miguel Culaciati y Hermes Binner.

¿Qué cambia con la autonomía municipal?

A partir de la publicación en el Boletín Oficial, Rosario amplía su competencia plena para distintas acciones que antes requerían la intervención del gobierno de Santa Fe. Entre ellas se incluyen la gestión de terrenos baldíos, el arbolado público, la mesa de negociación paritaria con los trabajadores municipales, la subasta o reutilización de los vehículos del corralón municipal y la emisión de bonos y letras para hacer obras.

Las ordenanzas aprobadas por el Concejo en la semana anterior también permitieron dar el primer paso hacia la designación de 28 convencionales estatuyentes. Este cuerpo será elegido en 2027 para redactar la Carta Orgánica Municipal.

>> Leer más: Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

El proceso que se pondrá en marcha dentro de dos años será similar al que derivó en la reforma de la Constitución de Santa Fe. Las personas convocadas a través del voto popular definirán el nuevo marco institucional y administrativo para el funcionamiento de la ciudad. Esto incluye distintos aspectos del funcionamiento del Estado, desde la cuestión financiera hasta la duración de los mandatos y las formas de participación en el gobierno.

En cuanto a otros posibles cambios en carpeta, Javkin aclaró: "Nunca estoy a favor de las policías municipales". A continuación destacó la mejora de los últimos años en la política de seguridad. "Hoy no queda impune nadie", sentenció.

Noticias relacionadas
Autonomía municipal. Desde el Departamento Ejecutivo ahora tendrán mayor margen de maniobra para impulsar obras y en la gestión de recursos

Javkin celebró la autonomía municipal: "Rosario se saca el pie que tenía sobre su cabeza"

El recinto de sesiones del Concejo Municipal vivió en la noche de este jueves momentos decisivos de cara a un anhelo histórico: consagrar la autonomía rosarina.

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones.

Todo listo para que el Concejo apruebe este jueves la autonomía municipal

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

El Concejo aprobará este jueves la autonomía municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Lo último

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Confiar de verdad es más que confiar

"Confiar de verdad" es más que confiar

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

El intendente firmó el acta este miércoles frente al Monumento a la Bandera y dijo que la resolución es un "grito de libertad responsable"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos
La Ciudad

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Ovación
Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos
Ovación

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Policiales
Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La Ciudad
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros