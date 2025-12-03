El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026 El nuevo índice combinado empezará a implementarse para aquellos jubilados que hayan finalizado su vida laboral activa a partir del 30 de noviembre 3 de diciembre 2025 · 12:07hs

Cambios en las jubilaciones para 2026

El gobierno nacional dispuso una modificación clave en la forma de calcular las jubilaciones desde diciembre de 2025. Mediante la publicación de la disposición 29/2025 en el Boletín Oficial, se determinó la implementación de un nuevo índice combinado que actualizará las remuneraciones utilizadas para determina el haber inicial de los recientes jubilados.

La medida alcanzará a los trabajadores que iniciaron el trámite jubilatorio a partir del primero de diciembre o hayan finalizado su vida laboral activa desde el 30 de noviembre. En comparación con el sistema anterior, las remuneraciones históricas se actualizarán trimestralmente, con el objetivo de recibir un monto más coherente y actualizado a la evolución real de los salarios para hacer frente al efecto inflacionario acumulado.

Este cambio, únicamente corresponderá al pago del primer haber trimestral y se mantendrá la fórmula de movilidad vigente, es decir, la actualización mensual de acuerdo a la inflación. Este nuevo formato de actualización permite corregir los atrasos que se acumulaban de meses atrás, lo que provocaba una pérdida del poder adquisitivo del dinero recibido.

Cómo se calculará el nuevo índice de jubilados El método a implementar cuenta con dos variables principales: RIPTE: el indicador que mide la evolución de los salarios registrados.

el indicador que mide la evolución de los salarios registrados. Índice de movilidad previsional: establecido por la Ley 27.260, con actualizaciones posteriores, define los aumentos trimestrales de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Ambos componentes se unirán en una fórmula única, confeccionada y publicada cada tres meses por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, siguiendo los criterios establecidos en el Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021. Este enfoque intenta sostener una actualización constante, transparente y articulada con el impacto económico del país.