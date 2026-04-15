Rubinich y Mustachi, los elegidos para cambiar el rumbo de Central Córdoba

El coordinador y el DT de la local de Central Córdoba se hicieron cargo del equipo tras la salida de Teglia y Acoglanis y estarán al frente ante Centro Español

Central Córdoba. El equipo será dirigido por Alejandro Rubinich y Martín Mustachi será su ayudante ante Centro Español.

Central Córdoba transita una nueva etapa tras la salida de la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis al frente del equipo que disputa el torneo de la Primera C. La comisión directiva comandada por Omar Vicente resolvió que Alejandro Rubinich (actual coordinador de inferiores) y Martín Mustachi (técnico de la primera local) se hagan cargo del plantel y ambos estarán al frente del Charrúa ante Centro Español, el sábado a la 15.30, por la 8ª fecha

“Las sensaciones obviamente son encontradas porque es un momento delicado del equipo. Hay un cuerpo técnico saliente, pero el hecho de estar trabajando en el club desde hace cuatro años hace que tenga que tomar la conducción de Central Córdoba. Es un honor darle una mano al club en este momento, lo cual me produce una alegría inmensa y junto a Mustachi haremos lo posible para que el equipo pueda volver al triunfo en nuestra cancha”, sostuvo Rubinich.

Rubinich y su tercer interinato en Córdoba

Para el técnico interino será el tercer interinato en el club. “Primero me tocó reemplazar a José Vizcarra, luego a Ariel Cuffaro Russo y ahora a Teglia y Acoglanis. Ante una circunstancia delicada, uno es funcional al club y trata de colaborar en todo sentido”, señaló el coordinador de las inferiores del Matador.

Sobre los dos días de trabajo junto al plantel, Rubinich se refirió a la colaboración del grupo. “El plantel realmente está predispuesto en salir de esta situación, tuvimos una charla previa, ahora pensamos en el partido del sábado ante Centro Español. Es una final y solo nos sirven los tres puntos”, afirmó el entrenador.

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Martín Mustachi111 El Gitano Mustachi, técnico de la local será el ayudante.

Martín Mustachi, un ayudante de lujo

Por su parte, el técnico de la primera local se mostró feliz por esta convocatoria y recordó a los técnicos salientes. “Estoy transitando en una función en el fútbol como entrenador y esta convocatoria me pone feliz y más con el club que es mi segunda casa. Voy a colaborar en todo para que Córdoba pueda salir adelante. A su vez, en este momento no me quiero olvidar de los técnicos salientes, Teglia y Acoglanis, dos excelentes personas, que me dieron la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico. Aprendí mucho en el nuevo cargo como técnico de la primera local”, aseveró el Gitano Mustachi, ayudante de Rubinich en esta nueva etapa.

Correa 5 El colombiano Manuel Correa vuelve en el Salaíto ante Atlas

En Argentino vuelve Correa

Argentino, el equipo dirigido por José Previti, se prepara para recibir a Atlas, el sábado a las 15.30 por la 8ª fecha y con el arbitraje de Manuel Girett. Y la novedad en el equipo pasa por el regreso del mediocampista Manuel Correa, quien cumplió una fecha de suspensión.

“Por suerte el sábado vuelvo al equipo tras cumplir una fecha de suspensión y con todas las ganas de colaborar para que Argentino pueda sumar una victoria en nuestra cancha y escalar en la tabla”, señaló el colombiano Correa, pieza clave en el funcionamiento del once Salaíto

Previti no podrá contar con el mediocampista ofensivo Julián Andrada, quien recibió tres fechas de suspensión y recién volverá ante Central Español, en la fecha 10.

Leones FC debuta en reserva de AFA

La reserva de Leones FC debutará este jueves, en el Torneo de Primera C de AFA, a partir de las 10 ante General Lamadrid, en la cancha auxiliar del club Liniers, por la 2ª fecha (quedó libre en la 1ª).

El entrenador Jorge López convocó a los siguientes jugadores: Martín Talamonti, Mateo Gallego, Santiago González, Martín García, Ramiro Roldán, Francisco Aguirre, Enzo Oberti, Federico Chapartegui, Uriel González, Guido Vergini, Valentín Lemos, Dylan Gallo, Alan Iramaz, Nicolás Francesio, Javier Falcón, Cristian Aranda, Lautaro Alvarez, Lucas Pinto, Diego Yeri y Bautista Escott.