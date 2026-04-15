La Capital | Ovación | Central Córdoba

Rubinich y Mustachi, los elegidos para cambiar el rumbo de Central Córdoba

El coordinador y el DT de la local de Central Córdoba se hicieron cargo del equipo tras la salida de Teglia y Acoglanis y estarán al frente ante Centro Español

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

15 de abril 2026 · 19:56hs
Central Córdoba. El equipo será dirigido por Alejandro Rubinich y Martín Mustachi será su ayudante ante Centro Español. 

Central Córdoba. El equipo será dirigido por Alejandro Rubinich y Martín Mustachi será su ayudante ante Centro Español. 
Alejandro Rubinich coordinador de inferiores

Alejandro Rubinich coordinador de inferiores, DT interino.
El Gitano Mustachi

El Gitano Mustachi, técnico de la local será el ayudante.  
El colombiano Manuel Correa vuelve en el Salaíto ante Atlas

El colombiano Manuel Correa vuelve en el Salaíto ante Atlas

Central Córdoba transita una nueva etapa tras la salida de la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis al frente del equipo que disputa el torneo de la Primera C. La comisión directiva comandada por Omar Vicente resolvió que Alejandro Rubinich (actual coordinador de inferiores) y Martín Mustachi (técnico de la primera local) se hagan cargo del plantel y ambos estarán al frente del Charrúa ante Centro Español, el sábado a la 15.30, por la 8ª fecha

“Las sensaciones obviamente son encontradas porque es un momento delicado del equipo. Hay un cuerpo técnico saliente, pero el hecho de estar trabajando en el club desde hace cuatro años hace que tenga que tomar la conducción de Central Córdoba. Es un honor darle una mano al club en este momento, lo cual me produce una alegría inmensa y junto a Mustachi haremos lo posible para que el equipo pueda volver al triunfo en nuestra cancha”, sostuvo Rubinich.

Rubinich
Alejandro Rubinich coordinador de inferiores, DT interino.

Alejandro Rubinich coordinador de inferiores, DT interino.

Leer más: Sorpresa en la Copa Argentina: Deportivo Morón vendió más entradas que Newell's y Central

Rubinich y su tercer interinato en Córdoba

Para el técnico interino será el tercer interinato en el club. “Primero me tocó reemplazar a José Vizcarra, luego a Ariel Cuffaro Russo y ahora a Teglia y Acoglanis. Ante una circunstancia delicada, uno es funcional al club y trata de colaborar en todo sentido”, señaló el coordinador de las inferiores del Matador.

Sobre los dos días de trabajo junto al plantel, Rubinich se refirió a la colaboración del grupo. “El plantel realmente está predispuesto en salir de esta situación, tuvimos una charla previa, ahora pensamos en el partido del sábado ante Centro Español. Es una final y solo nos sirven los tres puntos”, afirmó el entrenador.

Leer más: Leones FC ganó en General Rodríguez y el club de los Messi lidera por primera vez en la AFA

Martín Mustachi111
El Gitano Mustachi, técnico de la local será el ayudante.

El Gitano Mustachi, técnico de la local será el ayudante.

Martín Mustachi, un ayudante de lujo

Por su parte, el técnico de la primera local se mostró feliz por esta convocatoria y recordó a los técnicos salientes. “Estoy transitando en una función en el fútbol como entrenador y esta convocatoria me pone feliz y más con el club que es mi segunda casa. Voy a colaborar en todo para que Córdoba pueda salir adelante. A su vez, en este momento no me quiero olvidar de los técnicos salientes, Teglia y Acoglanis, dos excelentes personas, que me dieron la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico. Aprendí mucho en el nuevo cargo como técnico de la primera local”, aseveró el Gitano Mustachi, ayudante de Rubinich en esta nueva etapa.

Correa 5
El colombiano Manuel Correa vuelve en el Salaíto ante Atlas

El colombiano Manuel Correa vuelve en el Salaíto ante Atlas

En Argentino vuelve Correa

Argentino, el equipo dirigido por José Previti, se prepara para recibir a Atlas, el sábado a las 15.30 por la 8ª fecha y con el arbitraje de Manuel Girett. Y la novedad en el equipo pasa por el regreso del mediocampista Manuel Correa, quien cumplió una fecha de suspensión.

“Por suerte el sábado vuelvo al equipo tras cumplir una fecha de suspensión y con todas las ganas de colaborar para que Argentino pueda sumar una victoria en nuestra cancha y escalar en la tabla”, señaló el colombiano Correa, pieza clave en el funcionamiento del once Salaíto

Previti no podrá contar con el mediocampista ofensivo Julián Andrada, quien recibió tres fechas de suspensión y recién volverá ante Central Español, en la fecha 10.

Leones FC debuta en reserva de AFA

La reserva de Leones FC debutará este jueves, en el Torneo de Primera C de AFA, a partir de las 10 ante General Lamadrid, en la cancha auxiliar del club Liniers, por la 2ª fecha (quedó libre en la 1ª).

El entrenador Jorge López convocó a los siguientes jugadores: Martín Talamonti, Mateo Gallego, Santiago González, Martín García, Ramiro Roldán, Francisco Aguirre, Enzo Oberti, Federico Chapartegui, Uriel González, Guido Vergini, Valentín Lemos, Dylan Gallo, Alan Iramaz, Nicolás Francesio, Javier Falcón, Cristian Aranda, Lautaro Alvarez, Lucas Pinto, Diego Yeri y Bautista Escott.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka está reacomodando de a poco a Newells y los triunfos son estímulo.

Newell's dio dos pasos adelante de la mano del restaurador Frank Kudelka

Primera C: El equipo de José Previti ganó su primer partido ante Paraguayo y el sábado visitará a Mercedes a las 17. 

Primera C: se conocieron los días de la séptima fecha para los clubes de la ciudad

Frank Kudelka  sufrió en el complemento pero valoró lo hecho por Newells.

Frank Kudelka: "El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento"

El once de Frank Kudelka para Newells en Santiago del Estero.

El mejor de Newell's ante Central Córdoba: el pibe Russo estuvo un escalón arriba por regularidad

Ver comentarios

Las más leídas

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza Charlie y la Fábrica de Chocolate

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Lo último

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Después de un gran primer tiempo en el que sólo le faltó el gol, el Canalla encontró el triunfo ante Libertad. Tres puntos clave
Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Por Elbio Evangeliste
Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte tras dinero narco de una banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte tras dinero narco de una banda ligada a los Monos

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe
la region

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
La Ciudad

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza Charlie y la Fábrica de Chocolate

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Ovación
La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante
Ovación

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

El uno x uno de Central: Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

El uno x uno de Central: Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

Policiales
Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800
Policiales

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

La Ciudad
La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
Información general

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
La Ciudad

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo
La Región

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario
POLICIALES

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro

Por Luis Castro
Ovación

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Newells contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos
Ovación

Newell's contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos

Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta
Política

Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta

Golpe comando en un barrio cerrado: ocho ladrones asaltaron a una familia
Policiales

Golpe comando en un barrio cerrado: ocho ladrones asaltaron a una familia

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión

Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto
Policiales

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto