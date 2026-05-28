Primera C: los clubes del ascenso jugarán sus partidos este sábado por la fecha 14

Central Córdoba y Leones FC visitarán a Claypole y Luján, respectivamente, y en barrio Sarmiento Argentino será local ante Estrella del Sur por la Primera C

Primera C: Pancho Duré y Theo Guiñazú disputan la pelota en el clásico. Ambos jugadores son piezas importantes en el Charrúa y Salaíto.

Un sábado a puro fútbol será para los tres clubes que participan en el ascenso de nuestra ciudad en el torneo de la Primera C . Será la primera vez que los tres equipos disputen el mismo día sus respectivos encuentros, en el marco de la 14ª fecha en la cuarta categoría de AFA.

La jornada sabatina arrancará muy temprano con la presentación de Central Córdoba visitando a Claypole, a partir de las 14.30. Después será el turno para Leones FC que viajará a Luján para jugar a partir de las 15.30.

Por su parte, en barrio Sarmiento en el estadio José Martín Olaeta, Argentino será local ante Estrella del Sur, uno de los protagonistas de la zona A.

Con el semblante por las nubes, el Matador se prepara para afrontar y viajar, este sábado a las 14.30 a Claypole por una nueva fecha de la C, en el estadio Rodolfo Vicente Capocasa. El árbitro designado es David Cornejo.

Para este encuentro, el técnico Arnaldo Sialle recién el viernes daría a conocer el posible once para visitar al Tambero, equipo que viene de perder ante Yupanqui por 4 a 0.

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Duré marcó el gol del triunfo ante Ballester

“Se ganó un partido bravo ante Central Ballester y los tres puntos quedaron en casa. Contento porque seguimos escalando en la tabla de posiciones y quedamos a seis unidades de Lamadrid. Ahora se vienen las últimas tres fechas de la primera rueda y queremos quedar bien posicionados para la ultima parte del torneo”, dijo Francisco Duré.

Con respecto al gol de la victoria ante Ballester, el defensor charrúa expresó. “Es una sensación muy linda de volver a marcar y más con nuestra gente. Lo importante es que en el final sirvió para sumar tres puntos bárbaros”, indicó.

Leones visitará a Luján

El equipo de la familia Messi buscará continuar con el buen andar en la Primera C. El sábado viajará a la ciudad de la Basílica para enfrentar a Luján a partir de las 15.30 con el arbitraje de Manuel Girett. El Lujanero viene de vencer a Atlas por 3 a 2 y quedó con 20 unidades, a tres de General Lamadrid, líder de la zona B con 23.

Argentino busca salir del fondo

Argentino jugará también el sábado a partir de las 15.30 ante Estrella del Sur, con el arbitraje de Matías Ansede. El técnico Albo no podrá contar con Tiago Celes, expulsado ante Berazategui.

El posible once del Albo sería con: Olivera; Cejas. Cabrera, Ramírez y Bartalini; Dago Sánchez, Correa, Andrada y Orejuela; Cisneros y Carlos Raga.