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Sorpresa en la Copa Argentina: Deportivo Morón vendió más entradas que Newell's y Central

Los hinchas del Gallito dieron el batacazo de los 32avos de final, donde vencieron a Godoy Cruz, y superaron a los equipos rosarinos en venta de entradas

15 de abril 2026 · 15:39hs
Deportivo Morón sorprendió con su convocatoria en la Copa Argentina.

Deportivo Morón sorprendió con su convocatoria en la Copa Argentina.

La Copa Argentina cuenta con escenarios de todo tipo a lo largo y ancho del país, con largos viajes para algunos equipos y estadios de todos los colores. En la primera ronda, de 32avos de final, Newell's y Central se ubicaron entre los que mayor porcentaje de entradas adquirieron, pero con una sorpresa que los superó.

En primer lugar, los hinchas canallas viajaron a Santa Fe el pasado 11 de febrero para presenciar la victoria del equipo de Jorge Almirón por 2-0 ante Sportivo Belgrano de San Francisco en el estadio 15 de Abril de Unión.

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Por su parte, los leprosos fueron para el oeste santafesino, más precisamente al Nuevo Monumental de Rafaela, el 29 de marzo y sufrieron la derrota 2-0 del conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka ante Acassuso, que dio uno de los batacazos de esta Copa Argentina.

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La Copa Argentina 2026 empezó con una sorpresa en las tribunas.

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Los equipos que más entradas adquirieron en la Copa Argentina

En un posteo a través de sus redes sociales, la Copa Argentina detalló oficialmente cuáles fueron los 11 equipos que adquirieron el mayor porcentaje de entradas en los 32avos de final de la 14ª edición del certamen.

Boca fue el líder de este ranking con amplio margen, con un 17,18% del total de los tickets vendidos. En tanto, River se ubicó en la tercera posición con el 9,54% y Deportivo Morón dio la sorpresa para completar el podio con el 5,17%.

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Luego, Newell's ocupa el 4º lugar con el 4,17%, a pesar del mal trago sufrido en Rafaela. Detrás de la Lepra aparece Racing en el 5º con el 3,99% y Central en el 6º con el 3,46% de las entradas adquiridas.

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