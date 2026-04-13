Leones FC ganó en General Rodríguez y el club de los Messi lidera por primera vez en la AFA

El equipo de la familia Messi venció a Muñiz con goles de Bonesso y Denis Rodríguez. Leones FC se subió en la cima junto a Lamadrid y Yupanqui de la Zona B

Leones FC. Juan Vieyra felicita a Cristian Bonesso, autor del primer tanto ante Muñiz. El equipo de la familia Messi ganó y manda en la Primera C.

Leones FC es cosa seria en la Primera C . El club de la familia Messi en su primera incursión en la AFA y tras la buena campaña que viene realizando, ahora es uno de los punteros de la Primera C, disputadas 7 fechas. Y en el estadio Ricardo Puga derrotó a Muñiz 2 a 1, para llegar a la cima de la Zona B junto a Lamadrid y Yupanqui con 12 puntos.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Franco Ferlazzo salió a jugar en el campo de Rayo Rojo con la movilidad de sus mediocampistas y así comenzaron a llegar con peligro al arco local.

En la primera llegada a fondo, Sebastián Peñaloza (exArgentino) habilitó a Cristián Bonesso por izquierda, el delantero se metió en el área, eludió su marca y con remate esquinado estampó el 1 a 0 para la visita.

Con el resultado a favor, Leones siguió con vocación ofensiva en busca de estirar el marcador. Y sobre los 24', tras una perfecta habilitación de Bonesso a Denis Rodríguez, el volante le pegó como venía, el balón pegó en un defensor y descolocó a Soplan para establecer el 2 a 0.

Leer más: Primera C: Central Córdoba no pasó del empate ante Luján y sigue sin ganar en el Gabino Sosa

Muñiz buscó la igualdad pero chocó ante Alegre

El local sintió el impacto, salió en busca del descuento y llegó en dos oportunidades con los remates de Villafañe y Gutiérrez, pero los tiros fueron controlados por Alegre.

En el complemento los locales salieron decididos en busca de achicar diferencias y a los 58', Iván Malmoria con un tremendo zapatazo desde afuera venció la estirada de Alegre para poner el 2 a 1.

Leones FC jugó muy bien en defensa

Después, el local presionó en todo los sectores, buscó la igualdad pero chocó con la férrea defensa que le puso la visita. Los minutos pasaron y de contra Leones FC pudo cerrar el partido cuando Barrionuevo eludió a Soplan y con un ángulo muy cerrado remató y el balón se fue al lado del palo derecho.

El final llegó, Leones FC se alzó con una gran victoria en General Rodríguez y de esta manera llegó a la punta de la Zona B junto a Lamadrid y Yupanqui en la Primera C. El lunes 21 de abril volverá a jugar de visitante ante Cambaceres por la octava fecha.