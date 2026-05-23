Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

El Matador derrotó a Central Ballester (3-2) y el equipo de la familia Messi, en forma agónica venció a Lamadrid (2-1), en el marco de la 13ª fecha.

Primera C. El charrúa, en un partidazo derrotó a Central Ballester 3 a 2 en el Gabino Sosa.

Primera C. Todo es alegría para el plantel de Leones FC tras la importante victoria ante Lamadrid, puntero de la Zona B

Central Córdoba y Leones FC tuvieron un gran sábado en el marco de la 13ª fecha de la Primera C . Los charrúas derrotaron a Central Ballester (3-2) en el Gabino Sosa. Por su parte, Leones FC en forma agónica venció a General Lamadrid (2-1), líder de la Zona B.

En barrio Tablada, en un partido cargado de emociones, el Matador derrotó al Canalla de la C con goles de Marcos Córdoba , Franco Fernández y Francisco Duré . Para la visita marcaron Aaron Quijano y Lucas Der Meguerditchian .

Leones venció al líder General Lamadrid

En Arroyo Seco, General Lamadrid madrugó a Leones en el arranque del encuentro y con tanto de Alejo Roas a los 5', tras un perfecta definición ante la salida de Lucas Alegre, puso el 1 a 0.

En el complemento, a los 76' llegó a la soberbia jugada personal de Cristian Bonesso, quien eludió a tres rivales, cedió para Gonzalo González y el delantero con un remate preciso puso el 1 a 1 para el equipo de la familia Messi.

En el cierre del encuentro, en el cuarto minuto adicionado, llegó el zapatazo de Patricio Acevedo desde afuera del área, tras un despeje de la defensa visitante, y el balón fue derecho a la red para poner el 2 a 1. Golazo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Franco Ferlazzo quedó segundo junto a Yupanqui con 21 unidades y a dos de Lamadrid que a pesar de la derrota continúa en la cima de la Zona B con 23 puntos.

Formación de Leones FC: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Kevin Collera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Cristian Bonesso; Marcos Benítez y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.