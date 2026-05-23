La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

El Matador derrotó a Central Ballester (3-2) y el equipo de la familia Messi, en forma agónica venció a Lamadrid (2-1), en el marco de la 13ª fecha.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

23 de mayo 2026 · 18:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C. Todo es alegría para el plantel de Leones FC tras la importante victoria ante Lamadrid

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C. Todo es alegría para el plantel de Leones FC tras la importante victoria ante Lamadrid, puntero de la Zona B 
Primera C. El charrúa

Primera C. El charrúa, en un partidazo derrotó a Central Ballester 3 a 2 en el Gabino Sosa. 

Central Córdoba y Leones FC tuvieron un gran sábado en el marco de la 13ª fecha de la Primera C. Los charrúas derrotaron a Central Ballester (3-2) en el Gabino Sosa. Por su parte, Leones FC en forma agónica venció a General Lamadrid (2-1), líder de la Zona B.

Central Córdoba ganó en el Gabino Sosa

En barrio Tablada, en un partido cargado de emociones, el Matador derrotó al Canalla de la C con goles de Marcos Córdoba, Franco Fernández y Francisco Duré. Para la visita marcaron Aaron Quijano y Lucas Der Meguerditchian.

>> Leer más: Primera C: Leones FC igualó ante Lugano en Arroyo Seco

Formación de Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yazsczuk y Emanuel Rodríguez; Joaquín Messi, Nery Domínguez, Facundo Galli y Cristián Sánchez; Marcos Córdoba y Franco Fernández. DT: Arnaldo Sialle.

Leones venció al líder General Lamadrid

En Arroyo Seco, General Lamadrid madrugó a Leones en el arranque del encuentro y con tanto de Alejo Roas a los 5', tras un perfecta definición ante la salida de Lucas Alegre, puso el 1 a 0.

En el complemento, a los 76' llegó a la soberbia jugada personal de Cristian Bonesso, quien eludió a tres rivales, cedió para Gonzalo González y el delantero con un remate preciso puso el 1 a 1 para el equipo de la familia Messi.

En el cierre del encuentro, en el cuarto minuto adicionado, llegó el zapatazo de Patricio Acevedo desde afuera del área, tras un despeje de la defensa visitante, y el balón fue derecho a la red para poner el 2 a 1. Golazo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Franco Ferlazzo quedó segundo junto a Yupanqui con 21 unidades y a dos de Lamadrid que a pesar de la derrota continúa en la cima de la Zona B con 23 puntos.

Formación de Leones FC: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Kevin Collera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Cristian Bonesso; Marcos Benítez y Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo.

Noticias relacionadas
Primera C. Salaítos y charrúas vuelven a enfrentarse y barrio Sarmiento será una fiesta. Bartalini y Duré otra vez estarán frente a frente.  

Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Primera C. Leones FC juega en Arroyo Seco ante Lugano por la 12ª fecha 

Primera C: Leones FC igualó ante Lugano en Arroyo Seco

Después de una gran sprint, llegó la clasificación de Franco Colapinto para el GP de Canadá.

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

El estadio Banco Guayaquil jugará Central ante Independiente el Valle por la Copa Libertadores.

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más "amigables" de Quito

Ver comentarios

Las más leídas

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Lo último

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

Primera C: Central Córdoba y Leones FC se alzaron con sendas victorias de locales

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

El oficialismo insiste con la aprobación de la ley, pero proyecta una salida similar a lo que ocurrió con el proyecto de tracción a sangre
Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle
Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Por Javier Felcaro
Política

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda
economia

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión
Política

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Libertadores: Central pelea con el actual campeón de América por lograr una ventaja crucial

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

Pavimentó un tramo de ruta nacional en Funes, pero le piden que la vuelva a romper

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

La Justicia busca a una niña rosarina en Estados Unidos: no saben cómo salió del país

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía

Ovación
Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá
Ovación

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

Otra gran actuación de Franco Colapinto, el único Alpine en el top ten de Canadá

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más amigables de Quito

Libertadores: Central lidiará con la altura en una de las canchas más "amigables" de Quito

Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Franco Colapinto hizo una gran sprint en Canadá y arañó los puntos

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos para armar como alternativas a la actividad de calle

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

Natalidad, en caída: en los últimos 6 años hubo 30% menos nacimientos en Santa Fe

La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

La Fundación Ciencias Médicas de Rosario fue distinguida por obras en el Centenario

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Recompensas: ya se pagaron más de 100 millones de pesos y se evalúa un plan de desarme

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Charly García filmó en el hotel del City Center para la nueva campaña de Quilmes

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria
informacion general

Prohíben la venta de una reconocida marca de Santa Fe en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur
Policiales

Comenzó el juicio por el homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la discusión de Rosario
Política

Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina
Política

Crecen las versiones sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario
Policiales

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar
La Ciudad

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa
La Ciudad

El Concejo Municipal de Rosario aprobó un pedido de informes por la renovación de la costa

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales
La Ciudad

Lobo a salvo: rescataron a un perro desnutrido y atado gracias a videos virales

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Los tips del Ayurveda para esquivar las pestes que trae el frío

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Los tips del Ayurveda para esquivar las "pestes" que trae el frío

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe
POLICIALES

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados
LA CIUDAD

Picada mortal en zona sur: conceden salidas transitorias a uno de los condenados

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario
La Ciudad

Buscan terminar con el ruido de los grupos electrógenos en los food trucks de Rosario

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu
POLICIALES

Destrozaron la puerta de un banco en la zona más comercial de Echesortu

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"