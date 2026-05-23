Primera C: Leones FC buscará bajar al líder Lamadrid y Central Córdoba, sumar de a tres ante Ballester

El equipo de la familia Messi quiere achicar diferencia en la Zona B y el Matador está obligado a un triunfo para meterse en Reducido de la Primera C

Leones FC. Juan Vieyra y Cristian Bonesso, la dupla goleadora que tiene el equipo de Messi.

Primera C. El P ato Cristian Sánchez es la carta que tiene el Matador para recibir al canalla de la C.

El fútbol del ascenso de la ciudad sale a escena con dos encuentros, este sábado a las 15.30, en el marco de la 13ª fecha del torneo de la Primera C . En Tablada, Central Córdoba recibirá a Central Ballester y en la cancha de Unión de Arroyo Seco, Leones FC enfrentará a Lamadrid, líder de la Zona B.

Por su parte Argentino , el tercer equipo, estará jugando este domingo a las 15.30 ante Berazategui , líder de la Zona A con 21 junto a Sacachsipas .

Se viene el cierre del primer semestre para los tres equipos de Rosario que participan en la cuarta categoría de AFA cuando restan disputarse 4 jornadas. Leones FC está cumpliendo una auspiciosa campaña en su primera participación.

Por sus parte los charrúas mostraron mejoría con Cacho Sialle al frente del equipo y en cuatro encuentros sumó 7 unidades, igual puntaje que habían conseguido con la ex dupla de Teglia y Acoglanis. En tanto, el Salaíto con José Previti, todavía no puedo encontrar la regularidad en 12 fechas.

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Central Córdoba ante Central Ballester

En el Gabino Sosa, el Matador que viene de igualar el clásico ante Argentino, tendrá una prueba de carácter cuando reciba a Central Ballester en busca de un triunfo que lo meta en zona de Reducido y comience a pelear por los puestos de vanguardia.

El equipo comandado por Arnaldo Sialle tendrá un cambio obligado en la ofensiva por la expulsión de Renzo Altamura en el clásico ante Argentino. El delantero fue sancionado por tres fechas y en su lugar podrían ingresar Gino Albertengo o Brián Otero.

El posible once del Matador

Los once del charrúa irían con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yazsczuk y Emanuel Rodríguez; Joaquín Messi, Nery Domínguez, Facundo Galli y Cristián Sánchez; Marcos Córdoba y Otero o Albertengo.

Leones ante el líder Lamadrid

El equipo de la familia Messi viene cumpliendo una destacada campaña y en su primera vez por los torneos de AFA, se ubica en zona de Reducido, sumó 18 unidades , está tercero y a 5 puntos del equipo Carcelero, puntero de la Zona B.

Para los dirigidos por Franco Ferlazzo será el 3º encuentro consecutivo en Arroyo Seco. Llega con dos igualdades, Yupanqui (0-0) y Lugano (2-2). La última victoria fue de visitante ante Cambaceres por la 8ª fecha.

El posible once de Leones FC

El posible equipo sería con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Kevin Collera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Cristian Bonesso; Marcos Benítez y Gonzalo González.