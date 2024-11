Rubén Capria les pidió respaldo y paciencia a los hinchas de Newell's

Ya metiéndose de lleno en las negociaciones y versiones encontradas, el Mago desmintió que esté cerrado el nuevo técnico, pero confirmó que la institución está en plena búsqueda. "Las gestiones por el nuevo entrenador deben ser silenciosas. No es bueno que se haga todo público. Se ha dicho una cosa que no es real. Todavía no arreglamos nada y estamos trabajando de manera urgente en esa cuestión", agregó.