Newell's: Mariano Soso es candidato pero por el momento la chance es "lejana"

Tras la salida de Ricardo Lunari del banco de la Lepra, la CD busca un sucesor. El rosarino figura en la lista, aunque las chances no son muchas, según informaron voces leprosas, y se quedaría en Lima

Mariano Soso no tuvo grandes resultados en Alianza Lima, pero la dirigencia lo ratificó en el cargo.

Mariano Soso es el nombre que circula con fuerza por el Parque tras la salida de Ricardo Lunari como DT de Newell's. El actual entrenador de Alianza Lima (Perú) aún no se expresó al respecto y todo circula por el camino de las especulaciones, versiones e informaciones que aparecieron en los últimos días y que lo daban por cerrado. Pero la situación aún no está resuelta y Soso aparece en la lista de candidatos pero no está confirmada su arribo. De hecho, hoy está "lejos" de la Lepra.