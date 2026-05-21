¿Precaución o cábala? Scaloni llevaría un jugador más al Mundial con la selección argentina

El cuerpo técnico albiceleste analiza la posibilidad de llevar a Santiago Beltrán, arquero de River, a la Copa del Mundo, pero como cuarto arquero

Beltrán es una de las figuras del Apertura y podría ir al Mundial como cuarto arquero.

La selección argentina se prepara para el Mundial 2026 y la lista definitiva de Lionel Scaloni está cada vez más cerca , con el anuncio de los 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos para defender el título. En las últimas horas, trascendió que la nómina podría contar con un futbolista más , que acompañará al equipo durante la competencia.

Según detalló ESPN, el cuerpo técnico albiceleste analiza la opción de sumar a Santiago Beltrán, arquero de River, como 27º jugador del plantel para que trabaje a la par del resto de los convocados, tal como sucedió con el caso de Federico Gómez Gerth en Qatar 2022.

Al respecto, añadieron: “Existe la posibilidad concreta de que Santiago Beltrán sea el jugador 27. Como lo hizo en la última Copa del Mundo con Gómes Gerth como sparring. En esta oportunidad, el cuarto arquero sería Beltrán. Hay dos opciones: que sea sparring toda la Copa del Mundo o que de aquí al 16, fecha límite para hacer algún reemplazo, regrese a River . Pero la posibilidad es concreta”.

El arquero Millonario se ganó el puesto este semestre y llamó la antención de Scaloni.

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A falta de la confirmación oficial por parte de Scaloni, los arqueros que acompañarían a Emiliano Martínez en la nómina para el Mundial serían Juan Musso, de Atlético Madrid, y Gerónimo Rulli, de Olympique de Marsella, que también fue campeón del mundo en Qatar.

¿Precaución o cábala?

Cabe recordar que, tras ser campeón de la Europa League este miércoles con Aston Villa, Dibu Martínez confesó que sufrió una lesión en uno de sus dedos durante la entrada en calor previa a la final, aunque la misma no le impidió disputar todo el partido. De igual manera, no tendría problemas para estar presente en la Copa del Mundo.

A su vez, luego de la coronación en el Mundial de Qatar, se popularizó la “cábala” de la selección argentina en relación a los arqueros de River, ya que cada vez que la Albiceleste gritó campeón del mundo un arquero del Millonario formó parte del plantel (Ubaldo Fillol en 1978, Nery Pumpido en 1986 y Franco Armani en 2022).

Desde el citado medio señalaron que la decisión de integrar a Beltrán al plantel que viajará a Estados Unidos habría sido puesta sobre la mesa antes de la lesión de Dibu . En tanto, el arquero millonario jugará este domingo 24 de mayo la final del Torneo Apertura en Córdoba ante Belgrano.

Santiago Beltran River El próximo domingo, Beltrán tendrá su primera final con River ante Belgrano.

Los planes de Scaloni para el Mundial

Scaloni tendrá hasta el próximo sábado 30 de mayo para presentar la convocatoria oficial de 26 jugadores de la selección argentina que formarán el plantel que disputará el Mundial.

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Unos días antes, los jugadores que ya finalizaron sus compromisos con sus clubes se incorporarán a la preparación previa en el predio de la AFA en Ezeiza y, luego, se incorporarán los demás convocados que cierren la temporada el domingo 24 de mayo.

La delegación argentina viajará hacia Kansas el 1º de junio para instalarse en el predio donde hará base durante su participación en la Copa del Mundo. El 6 de junio enfrentará a Honduras en Texas y el 9 de junio a Islandia en Alabama, para ajustar los detalles antes del debut ante Argelia el 16 de junio justamente en Kansas.