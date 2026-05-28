El campeón del mundo tiene a sus 26, con una lista justa y de riesgo también

El guiño a Rosario en el video del anuncio tuvo un destinatario claro: Giovani Lo Celso, que finalmente tendrá su revancha mundialista

Andá y rompela, parece decirle el DT campeón del mundo Lionel Scaloni a Gio Lo Celso, convocado para su primer Mundial en Argentina.

Ninguna lista de cualquier Copa del Mundo y de cualquier selección estuvo y estará exenta de polémicas, dudas y críticas. No tenía porqué ser la excepción la que dio a conocer Lionel Scaloni en la tarde-noche de este jueves, con un video emotivo institucional, en el que se ve un niño tomando el sobre donde están los convocados y de fondo el Monumento Nacional a la Bandera. Con Lionel Messi confirmado, y con Ángel Di María y Ángel Correa ya afuera de la selección, el guiño a Rosario tenía un destinatario claro: Giovani Lo Celso , que tendrá su revancha mundialista y en un plantel campeón del mundo .

La presencia del rosarino era la más esperada. Porque un inoportuno y gran desgarro lo dejó afuera de Qatar 2022. Y si bien ha tenido tiempos mejores en su carrera deportiva, fue factor clave en la última conquista de la Copa América de hace dos años y ayudó a Betis a llegar nada menos que a la Champions League.

Gio volvió a un club que lo cobijó muy bien , donde jugó mucho y fue pieza de este éxito deportivo reciente, así que con 30 años lo encuentra en un nivel aceptable como para afrontar la cita mundialista.

Por supuesto, la confirmación de Lo Celso desató la primera polémica. No porque el rosarino no merezca el lugar, sino porque tuvo una rivalidad importante que se acrecentó en los últimos tiempos: la de Emiliano Buendía, el marplatense de Aston Villa.

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El compañero de Dibu Martínez, que fue tenido en cuenta por Scaloni en distintas etapas, atravesó este año la mejor temporada de su carrera y su último partido fue el más deslumbrante.

Es que no solo se coronó en el Aston Villa en la Europa League (el símil a la Copa Sudamericana en estas tierras) sino que lo hizo de titular, en una gran final ante Friburgo, donde marcó un golazo y dio una asistencia en el 3 a 0. Estaban dadas todas las condiciones, pero lo tapó Lo Celso en una posición que prácticamente comparten.

Tampoco hay tanta diferencia de edades, ya que Buendía llegará a los 30 en diciembre y Lo Celso los cumplió en abril. Ambos son de 1996. Una decisión de Scaloni de respaldo a un histórico, más que por el momento de cada uno, que favorecía al del equipo inglés.

El Colo por el Huevo

Scaloni respetó también la historia con Lo Celso, o habrá sido la carta que decidió el destino de uno u otro. Y entró por la baja de Alejandro Gómez, sabida ni bien se filtró que había hecho alguna macumba para ir al Mundial y entró por la ventana por la lesión inesperada de Gio. Esa fue su condena definitiva a futuro.

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No pasó lo mismo en la decisión acaso más fuerte que debió tomar, con la exclusión de Marcos Acuña, para darle la primera chance mundialista a Valentín Barco.

Si en algún lugar hubo una clara renovación fue en ese lugar y Barco tendrá que demostrar que la decisión de Scaloni fue la acertada. Recién ahora, después de varios años en Europa, el Colo parece haberse afirmado. Se fue al Racing de Estrasburgo para tener continuidad y sus buenas actuaciones le valieron la transferencia a Chelsea.

Barco fue citado en varias ocasiones pero tiene poco rodaje en la selección. Ahora, si se repite el esquema de Qatar, Barco debería ponerse a la altura de Nicolás Tagliafico, con lo cual Scaloni tenga la posibilidad de alternar entre ambos sin que se resienta nada. Una gran apuesta sin dudas del técnico albiceleste y la mayor prueba por supuesto para el ex-Boca.

Un 9 no tan sorpresa

La presencia de José Manuel López en la delantera albiceleste llama mucho la atención, por supuesto. Pero no es tan sorpresiva. Es que la lesión de Joaquín Panichelli, que la rompía en Racing de Estrasburgo, le abrió las puertas al 9 de Palmeiras.

Se sabía que se abriría una chance para dos nuevos en esa posición, ya que el tiempo de Ángel Correa y Paulo Dybala se había acabado. Con Giuliano Simeone como número puesto, la opción de un 9 clásico era obvia y ahí apareció López, de 25 años.

La salida de Ángel Di María le franqueó el paso a Nicolas González, que como Lo Celso era número puesto para tener su revancha tras la ausencia por lesión en Qatar. Y adelante por supuesto que repiten Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Una apuesta ofensiva en el medio

Mientras que por Guido Rodríguez, un 5 clásico, Scaloni eligió al habilidoso Nico Paz, en Como y de 21 años. Así se puede concluir que será un plantel más ofensivo. El DT se queda entonces con dos volantes centrales netos, como Leandro Paredes y Exequiel Palacios, que repiten. Y eran fija Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En el arco, con Dibu Martínez y Gerónimo Rulli repitiendo, Juan Musso era el reemplazante de Franco Armani. Y en la zaga, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina serán de nuevo los laterales derechos, como se dijo Tagliafico y Barco los zurdos, repiten Cuti Romero, Nico Otamendi y Lisandro Martínez, y las salidas de Germán Pezzella y el lesionado Juan Foyth serán compensadas por los ingresos esperados de Facundo Medina y Leo Balerdi (ambos de Olympique).

Los "tocados" de Argentina, con Leo a la cabeza

La lista de 26 puede ser alterada en caso de lesión. Y en ese sentido la selección de Scaloni no llega de la mejor manera, con varios “tocados” de los importantes. El principal, nada menos que Leo Messi.

El parte médico tras el último partido de Inter Miami el fin de semana último habló de que no hay desgarro en el isquiotibial izquierdo pero sí una lesión menor. O sea, lo que no quiere decirse, un desgarro menor, se le llame como se le llame, y que lo obliga a parar en un momento muy inoportuno.

Como inoportuna fue la lesión en uno de los dedos de la mano del Dibu Martínez en la final de la Europa League. O la del Cuti Romero con el esguince de rodilla derecha en abril, o la recuperación con lo justo de Lisandro Martínez. O las que llevan hoy Montiel y Molina.

Tanta preocupación hay que Scaloni afrontará los dos amistosos previos al Mundial con nombres que no estarán en Norteamérica. Las dudas, en medio de la alegría de Gio y 25 más.