La Capital | Messi

Lionel Messi pidió el cambio y encendió la alarma en la selección argentina

neEl crack rosarino manifestó sentir una molestia muscular durante el segundo tiempo del partido que Inter Miami disputaba con Philadelphia Union

25 de mayo 2026 · 08:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
Pidió el cambio. Lionel Messi tuvo que salir del partido por una molestia

Foto: NA

Pidió el cambio. Lionel Messi tuvo que salir del partido por una molestia

aLionel Messi encendió las alarmas de la selección argentina luego de pedir el cambio durante el partido que Inter Miami venció a Philadelphia Union, por una molestia muscular y al momento de ser sustituido se fue directo al vestuario.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, Messi pidió el cambio solo por precaución por una contractura leve en el isquiotibial y prefirió salir para no arriesgarse.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol abandonó la cancha a los 27 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Mateo Silvetti. Momentos antes de la modificación el ex hombre de Barcelona se quedó parado en la mitad de cancha mientras el juego continuaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2058721485854834805&partner=&hide_thread=false

Además, sorprendió que Messi se fuera directo a los vestuarios, sin evidenciar ninguna molestia, pero rápidamente los médicos del equipo llegaron a esa zona para atenderlo. (NA)

>> Leer más: Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina

Noticias relacionadas
quiso gambetear un control y cayo con figuritas del mundial de contrabando

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

¿Qué les pasa?. Lionel Messi les hace señas a los hinchas de Inter Miami cuando empezaron a cantar.

Inter Miami ganaba, los hinchas cantaron contra los jugadores y Messi se sorprendió

Primera C. Leones FC juega en Arroyo Seco ante Lugano por la 12ª fecha 

Primera C: Leones FC igualó ante Lugano en Arroyo Seco

De Paul confesó que entrena doble turno con Messi en la previa del Mundial.

De Paul reveló el "plan de entrenamiento diferenciado" que tienen con Messi para el Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Lo último

Lionel Messi pidió el cambio y encendió la alarma en la selección argentina

Lionel Messi pidió el cambio y encendió la alarma en la selección argentina

Los orígenes de La Máquina de Hacer Pájaros traen su música a Rosario

Los orígenes de La Máquina de Hacer Pájaros traen su música a Rosario

Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

El municipio trazó un balance positivo de la ordenanza vigente desde 2021. Se incrementaron las fiscalizaciones, y las campañas de concientización también fueron claves

Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

Por Nicolás Maggi
Lionel Messi pidió el cambio y encendió la alarma en la selección argentina
OVACION

Lionel Messi pidió el cambio y encendió la alarma en la selección argentina

La Autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones
La Ciudad

La Autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de automóviles
La Ciudad

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de automóviles

Federico Pastrana: La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez
Economía

Federico Pastrana: "La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez"

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

Autopista a Córdoba: un hotelero de Funes dijo que lo intimaron por tapar baches

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

El mapa falso que difundió Milei: Rosario ni siquiera aparece en Santa Fe

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

Ovación
Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Después de mucho tiempo, en Central hay una semana larga de trabajo entre un partido y otro

Colo Ramírez habló con Ovación: Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newells

Colo Ramírez habló con Ovación: "Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newell's"

Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los grandes ganadores de Canadá, que se afirman cada uno en lo suyo

Policiales
Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Gendarmería secuestró más de 100 kilos de cocaína en el norte: investigan si venían a Rosario

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La oscuridad del sistema carcelario y el interrogante que persiste tras el juicio a Fran Riquelme

La Ciudad
Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de automóviles

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de automóviles

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

El tiempo en Rosario: lunes otra vez con neblina, pero la tarde sería más agradable

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

Las ciudades santafesinas que tienen mejor calidad de vida: qué puesto ocupa Rosario

La Cueva del Loco Kenobi en Andino: Star Wars me cambió el mundo

Por Miguel Pisano
La Región

La Cueva del Loco Kenobi en Andino: "Star Wars me cambió el mundo"

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento
La Ciudad

La zona sur de Rosario se transforma: el barrio La Guardia ya tiene pavimento

Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev
El Mundo

Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik en un ataque masivo contra Kiev

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido
La Ciudad

Rosario tendrá una escuela de DJ, iluminador, luthería, escenografía y sonido

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva
La Región

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva

Una reforma que Santa Fe necesitaba: menos litigios, más trabajo

Por Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal
Negocios

Una reforma que Santa Fe necesitaba: menos litigios, más trabajo

Ruggeri, Luquita y Eber Ludueña, en Rosario para la previa del Mundial
Zoom

Ruggeri, Luquita y Eber Ludueña, en Rosario para la previa del Mundial

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis
La Región

San Lorenzo distinguió a los estudiantes que hicieron el video con música de Oasis

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta
La Región

Vialidad explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña
Policiales

Condenaron a una joven por un crimen al voleo filmado en el barrio Ludueña

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla
Salud

Cómo el Hospital Italiano de Buenos Aires pasó de usar tecnología a crearla

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle
La Ciudad

Cuidacoches: evalúan dos modelos como alternativas a la actividad de calle

Natalidad: en los últimos 6 años hubo 30 % menos nacimientos en Santa Fe
La Ciudad

Natalidad: en los últimos 6 años hubo 30 % menos nacimientos en Santa Fe

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

Por Javier Felcaro
Política

El Partido Socialista presentará candidatura presidencial propia en 2027

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión
Política

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético iba de punto ante el SIC y terminó siendo banca con un triunfo épico

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda
economia

Plan de desendeudamiento provincial: más de 10 mil personas ya solicitaron ayuda

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo
Política

Más lejos del presidente: no invitaron a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas
Información General

El Ministerio de Salud nacional celebró la salida de la OMS luego de siete décadas

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato