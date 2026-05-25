Lionel Messi pidió el cambio y encendió la alarma en la selección argentina

neEl crack rosarino manifestó sentir una molestia muscular durante el segundo tiempo del partido que Inter Miami disputaba con Philadelphia Union

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Pidió el cambio. Lionel Messi tuvo que salir del partido por una molestia

aLionel Messi encendió las alarmas de la selección argentina luego de pedir el cambio durante el partido que Inter Miami venció a Philadelphia Union, por una molestia muscular y al momento de ser sustituido se fue directo al vestuario.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, Messi pidió el cambio solo por precaución por una contractura leve en el isquiotibial y prefirió salir para no arriesgarse.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol abandonó la cancha a los 27 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Mateo Silvetti. Momentos antes de la modificación el ex hombre de Barcelona se quedó parado en la mitad de cancha mientras el juego continuaba.

El momento en el que Lionel Messi pidió el cambio al banco del Inter Miami… pic.twitter.com/dKIXTluNe7 https://t.co/37t2Ba5rYb

Además, sorprendió que Messi se fuera directo a los vestuarios, sin evidenciar ninguna molestia, pero rápidamente los médicos del equipo llegaron a esa zona para atenderlo. (NA)

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