La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

Cesc Fábregas, DT de Como, y Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, protagonizaron un caliente cruce por el jugador de la selección argentina

Nico Paz es una de las figuras de la Serie A y Lionel Scaloni lo llevaría al Mundial 2026.

Nico Paz fue reconocido como el mejor mediocampista de la temporada en la Serie A y es una de las jóvenes promesas del Mundial 2026 , por el que viajará a Estados Unidos con la selección argentina . No obstante, su futuro es incierto y ya comenzaron las idas y vueltas por su posible traspaso .

El volante de Como , que es propietario de su pase a mitades con Real Madrid , es apuntado por Inter de Milán para este mercado de pases, pero su entrenador Cesc Fábregas cuestionó las declaraciones de Javier Zanetti , vicepresidente del Neroazzurro.

“Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid . Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene ”, sostuvo el exjugador de Barcelona.

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Las intenciones de Inter por Nico Paz, descartadas

El DT del conjunto italiano cortó de raíz los rumores que vinculan al joven futbolista con Inter, a pesar de las intenciones del Pupi por llevarlo a su equipo. “Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes”, había dicho el exlateral derecho argentino

Fábregas, por su parte, fue contundente y respondió: “¿Javier Zanetti ha hablado de Nico Paz? A mí me da pena porque Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, ha tenido una carrera increíble y conoce bien cómo funcionan las cosas”.

“Sé muy bien cómo se trabaja en el Inter. Lo que sé es que Zanetti no trabaja para el Real Madrid. Zanetti no trabaja para el Como, así que también hay que respetar un poco, porque toda la temporada ha sido de fotos, de esto, de aquello, de pequeños mensajes que, sinceramente, no me gustan; hay que respetar al Como y hay que respetar al Real Madrid”, concluyó el español.

image - 2025-05-31T181246.458.png El Pupi Zanetti apuntó a Nico Paz, pero Ces Fábregas frenó sus intenciones. AP

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La gran temporada de Nico Paz

Con solamente 21 años, Nico Paz se consolidó como una de las figuras de la Serie A en un Como que hace historia. Por eso, Real Madrid volvió a fijarse en él y analiza la posibilidad de ejecutar la cláusula de recompra que le permite recuperarlo por 9 millones de euros en 2026 o por 10 millones en 2027.

El conjunto Lariani posee la mitad de los derechos federativos del jugador, por lo que no podría negociar en solitario con otros equipos y depende también de la aprobación del equipo español para realizar movimientos de mercado con el argentino.

Paz anotó 12 goles y entregó siete asistencias en 35 partidos disputados esta temporada en la Serie A, con otra destacada actuación en la Copa Italia. Su rendimiento le dio mayor lugar en la consideración de Lionel Scaloni, quien contaría con él para formar parte de la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial con la selección argentina.