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Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

A días del comienzo de la Copa del Mundo, un defensor de Austria confirmó el cierre de su etapa con el Merengue y buscará club para la próxima temporada

22 de mayo 2026 · 14:23hs
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David Alaba dejará Real Madrid y tomará un nuevo rumbo tras el Mundial 2026.

David Alaba dejará Real Madrid y tomará un nuevo rumbo tras el Mundial 2026.

David Alaba, jugador de la selección de Austria, anunció su salida de Real Madrid a días del inicio del Mundial 2026, en el que hará su estreno con el combinado nacional y enfrentará a la selección argentina. El ex-Bayern Múnich se despedirá de los hinchas merengues este fin de semana y buscará club en el mercado de pases.

El defensor austríaco acordó con la dirigencia “poner fin a su etapa como jugador de Real Madrid al término de la presente temporada”, por lo que el partido ante Athletic Bilbao del próximo sábado 23 de mayo será su último capítulo en el conjunto español.

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, señaló el Merengue en un comunicado oficial, y agregó: “El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo”.

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Un importante paso por Real Madrid

Alaba llegó a Real Madrid en 2021 y vistió la camiseta merengue en 131 partidos oficiales a lo largo de cinco temporadas, en las que anotó cinco goles y entregó nueve asistencias. Además, levantó once títulos: dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

>> Leer más: El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en la selección de Uruguay a días del inicio del Mundial 2026

“David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, afirmó Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco.

David Alaba enfrentará a la selección argentina

Tras el importante anuncio de su salida del Merengue, Alaba afrontará la preparación para la Copa del Mundo con la selección de Austria y viajará a Estados Unidos para disputar la fase de grupos.

El seleccionado europeo regresará a la cita mundialista luego de 28 años de ausencia, cuando logró la clasificación por última vez para Francia 1998. Por eso, buscará aprovechar su oportunidad para superar la fase de grupos, logro que no consigue desde España 1982.

Austria disputará el grupo J en este Mundial 2026 y hará su debut el próximo 17 de junio ante Jordania. En la segunda jornada, enfrentará a la selección argentina el 22 de junio y cerrará la fase de grupo ante Argelia el 27 de este mismo mes.

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