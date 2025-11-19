La Capital | Ovación | Chiqui Tapia

Las polémicas declaraciones de Tapia sobre el arbitraje y el palo para los jugadores y técnicos

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, se refirió a las críticas que recibieron los árbitros el último fin de semana y habló de "errores humanos"

19 de noviembre 2025 · 21:37hs
Chiqui Tapia bancó a los árbitros del fútbol argentino.

Chiqui Tapia bancó a los árbitros del fútbol argentino.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, defendió al arbitraje albiceleste y aseguró que “tan malo no es”. Y agregó: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos".

Tras las escandalosas clasificaciones de Deportivo Madryn a la final de la Primera Nacional y de Barracas Central a los playoffs del Torneo Clausura, el arbitraje argentino quedó en el foco de las críticas nuevamente y dejando un velo de sospechas preocupante de cara a lo que serán las definiciones de la temporada en este fin de noviembre y principios de diciembre.

En este marco, el que salió a defender a los árbitros fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que aseguró: “Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó. A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

Leer más: Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Chiqui Tapia: "Soy sanjuanino y San Martín descendió"

“Siempre está la sugestión. Siempre existió, desde Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió”, agregó.

Por último, Tapia afirmó: “Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro, y siempre se toman de la misma manera. No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos”.

